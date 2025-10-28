Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit den Sicherheitsvorkehrungen im Pariser Louvre soll es nicht zum Besten bestellt sein (Archivbild).
Mit den Sicherheitsvorkehrungen im Pariser Louvre soll es nicht zum Besten bestellt sein (Archivbild). Bild: Christophe Ena/AP/dpa
Das BKA und Interpol sind nach dem Einbruch in den Louvre in die Fahndung einbezogen (Handout-Foto).
Das BKA und Interpol sind nach dem Einbruch in den Louvre in die Fahndung einbezogen (Handout-Foto). Bild: Uncredited/Interpol via AP/dpa
Mit den Sicherheitsvorkehrungen im Pariser Louvre soll es nicht zum Besten bestellt sein (Archivbild).
Mit den Sicherheitsvorkehrungen im Pariser Louvre soll es nicht zum Besten bestellt sein (Archivbild). Bild: Christophe Ena/AP/dpa
Das BKA und Interpol sind nach dem Einbruch in den Louvre in die Fahndung einbezogen (Handout-Foto).
Das BKA und Interpol sind nach dem Einbruch in den Louvre in die Fahndung einbezogen (Handout-Foto). Bild: Uncredited/Interpol via AP/dpa
Panorama
BKA und Interpol fahnden nach gestohlenen Louvre-Juwelen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Louvre-Einbruch sorgt für Wirbel: Trotz Festnahmen bleiben Beute und Komplizen unauffindbar. Hinweise auf Sicherheitslücken im Museum werden immer lauter.

Paris/Wiesbaden.

Nach dem spektakulären Einbruch in den Pariser Louvre sind auch das Bundeskriminalamt (BKA) und die internationale Polizeiorganisation Interpol in die Fahndung einbezogen. Beide Einrichtungen veröffentlichten ein Foto der entwendeten Juwelen und baten um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls und der Wiederbeschaffung der Beute. Interpol nahm die in Paris entwendeten Juwelen in seine Datenbank gestohlener Kunstobjekte auf, in der insgesamt rund 57.000 Objekte erfasst sind. 

Bei dem Einbruch vor über einer Woche sind Juwelen im geschätzten Wert von 88 Millionen Euro entwendet worden – ein Diebstahl, der nicht nur Entsetzen, sondern auch scharfe Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen des weltberühmten Museums ausgelöst hat. 

Sicherheit im Louvre muss verbessert werden

Der Präsident der Kulturkommission im französischen Senat, Laurent Lafon, mahnte zügige Verbesserungen der Sicherheitsvorkehrungen an. "Wir haben es hier mit einer Sicherheitsorganisation zu tun, die nicht den Erwartungen entspricht, die man an ein Museum stellen kann", sagte Lafon nach einem Ortstermin im Louvre und verwies auf "zahlreiche Verbesserungen, die noch vorgenommen werden müssen", unter anderem, was die Videoüberwachung angeht."

Auch die französische Kulturministerin Rachida Dati sagte im Senat: "Dass dieser spektakuläre Diebstahl stattgefunden hat, ist ein Versagen." Dati betonte, dass der Alarm funktioniert habe und das Sicherheitspersonal sich an die Abläufe gehalten habe, räumte aber ein: "Es hat tatsächlich Sicherheitslücken gegeben." Diese müssten behoben werden.

Am Samstag waren zwei bereits wegen Diebstahls polizeibekannte Tatverdächtige festgenommen worden, die die Fahnder anhand von DNA-Spuren ausfindig gemacht hatten. Wie die Zeitung "Le Parisien" unter Verweis auf die Ermittler berichtete, berufen die beiden sich bei der Vernehmung durch die Fahnder auf ihr Schweigerecht. Von den beiden flüchtigen mutmaßlichen Komplizen und der Beute fehlt bisher jede Spur. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
2 min.
Louvre-Direktorin bot Rücktritt an - Ministerin lehnte ab
Die Louvre-Präsidentin wurde nach dem Juwelendiebstahl im Museum vor dem französischen Senat befragt.
Nach dem Diebstahl wertvoller Juwelen im Louvre wollte Direktorin Laurence des Cars zurücktreten. Frankreichs Kulturministerin lehnte ab. Was die Direktorin dazu sagt.
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
21.10.2025
4 min.
Juwelendiebstahl im Louvre – Ermittler prüfen Alarmanlage
Nach dem Kunstraub im Louvre in Paris dauert die Fahndung nach den Tätern und ihrer Beute an. (Archivbild)
Nach dem Juwelendiebstahl im Louvre betont Kulturministerin Dati: "Die Sicherheitsvorkehrungen haben funktioniert." Doch Ermittlungen zur Alarmanlage laufen. Nun wurde der Wert der Beute geschätzt.
18:23 Uhr
3 min.
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Trotz einer Waffenruhe eskaliert die Lage im Gazastreifen erneut. Nach Berichten über ein Feuergefecht ordnet Israels Premier neue Angriffe in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen an.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
Mehr Artikel