Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Vorsitzende Richterin im Block-Prozess muss wegen eines Krankheitsfalls die Terminplanung ändern.
Die Vorsitzende Richterin im Block-Prozess muss wegen eines Krankheitsfalls die Terminplanung ändern. Bild: Georg Wendt/dpa POOL/dpa
Die Vorsitzende Richterin im Block-Prozess muss wegen eines Krankheitsfalls die Terminplanung ändern.
Die Vorsitzende Richterin im Block-Prozess muss wegen eines Krankheitsfalls die Terminplanung ändern. Bild: Georg Wendt/dpa POOL/dpa
Panorama
Block-Prozess: Termin fällt wegen Krankheit aus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 19. Verhandlungstag im Block-Prozess macht ein Krankheitsfall dem Gericht einen Strich durch die Terminplanung.

Hamburg.

Der seit Juli laufende Prozess um die Entführung der Block-Kinder wird erstmals wegen Erkrankung eines Prozessbeteiligten unterbrochen. Es gebe im Gericht einen plötzlich aufgetretenen Krankheitsfall, sagte die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt. Deshalb wurde der laufende Verhandlungstag am Mittwoch verkürzt und der für Donnerstag angesetzte Termin aufgehoben. Die geladenen Zeugen würden über die Terminverschiebung informiert.

Im Prozess vor dem Hamburger Landgericht geht es um die Entführung zweier Kinder der Hamburger Unternehmerin Christina Block. Die 52-Jährige ist angeklagt, während eines Sorgerechtsstreits den Auftrag erteilt zu haben, ihre Kinder in der Silvesternacht 2023/24 aus der Obhut ihres Ex-Manns in Dänemark zu entführen. Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette "Block House", Eugen Block, bestreitet das. Es gibt sechs Mitangeklagte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
2 min.
Block-Prozess: Anträge auf Verfahrensabtrennung abgelehnt
Das Verfahren dreier Angeklagter im Block-Prozess wird nicht abgetrennt. (Archiv)
Im Prozess um die Entführung zweier Kinder der Familie Block hatten drei der sieben Angeklagten eine Abtrennung des Verfahrens beantragt. Nun hat das Landgericht dazu eine Entscheidung getroffen.
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
15.10.2025
5 min.
Zeuge vermittelte Kontakt vor Entführung der Block-Kinder
Christina Block ist in dem Prozess eine von sieben Angeklagten.
Wie kamen die mutmaßlichen Entführer in Kontakt mit der Familie Block? Diese Frage beschäftigt das Landgericht Hamburg derzeit im Prozess. Ein wichtiger Zeuge sagt dazu aus.
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
Mehr Artikel