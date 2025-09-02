Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Blocks Ex-Ehemann Stephan Hensel schilderte vor Gericht die Silvesternacht 2023/24.
Blocks Ex-Ehemann Stephan Hensel schilderte vor Gericht die Silvesternacht 2023/24. Bild: Marcus Brandt/dpa-Pool/dpa
Blocks Ex-Ehemann Stephan Hensel schilderte vor Gericht die Silvesternacht 2023/24.
Blocks Ex-Ehemann Stephan Hensel schilderte vor Gericht die Silvesternacht 2023/24. Bild: Marcus Brandt/dpa-Pool/dpa
Panorama
Blocks Ex-Mann im Gericht: "Ich hatte Todesangst"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Silvester 2023/24 lauerten Maskierte zwei Kindern von Christina Block in Dänemark auf und zerrten sie in ein Auto. Ihr Vater wurde niedergeschlagen. Nun hat der 51-Jährige vor Gericht ausgesagt.

Hamburg.

Vor dem Hamburger Landgericht hat der Ex-Mann von Christina Block, Stephan Hensel, den Überfall in der Silvesternacht 2023/24 aus seiner Perspektive geschildert. "Ich hatte Todesangst", sagte der 51 Jahre alte Nebenkläger bei seiner Befragung im Gerichtssaal. "Ich wurde auf den Bauch geworfen." Er habe versucht, sich zu wehren. "Ich kriegte permanent Schläge und Tritte." Gleichzeitig habe er die Kinder schreien hören. Dann seien die Autos mit den Kindern davongerast.

Der damals zehnjährige Sohn und die 13-jährige Tochter von Christina Block und Stephan Hensel waren mutmaßlich von Mitarbeitern einer israelischen Sicherheitsfirma entführt und zur Mutter nach Deutschland gebracht worden. Nach wenigen Tagen mussten sie nach einer Gerichtsentscheidung wieder zu ihrem Vater nach Dänemark zurückkehren.

Befragung des Vaters wird fortgesetzt

Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette "Block House", Eugen Block, soll laut Anklage zu der Entführung den Auftrag gegeben haben. Die 52-Jährige bestreitet das.

Die beiden jüngsten Kinder des Ex-Paares leben seit Ende August 2021 bei ihrem Vater in Dänemark. Nach Ansicht der Hamburger Staatsanwaltschaft hatte er sie nach einem Wochenendbesuch widerrechtlich bei sich behalten. Es folgte ein langer Sorgerechtsstreit mit der Mutter.

Die Befragung von Hensel wird am Mittwoch fortgesetzt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
03.09.2025
3 min.
Block-Prozess: Die Kindesentführung aus Sicht des Vaters
Als Nebenkläger im Prozess um die Entführung der Block-Kinder stellt der Ex-Mann von Christina Block nun seine Sicht der Dinge dar.
Während Silvesterraketen in den Himmel steigen, wird er überfallen, seine Kinder werden in ein Auto gezerrt. Was dann passierte, dazu will Christina Blocks Ex-Mann vor Gericht seine Sicht schildern.
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
26.08.2025
2 min.
Prozess gegen Block: Anwalt von Ex-Mann darf Fragen stellen
Am sechsten Verhandlungstag im Prozess um die Entführung der Kinder von Christina Block darf der Nebenklagevertreter Philip von der Meden weitere Fragen an die angeklagte Unternehmerin stellen. (Archivbild)
Am sechsten Tag im Prozess um die illegale Rückholung ihrer Kinder aus Dänemark muss Christina Block erneut mit besonders aufwühlenden Fragen rechnen. Der Anwalt ihres Ex-Manns hat weiterhin das Wort.
Mehr Artikel