Box-Ikone Mike Tyson kifft in Berlin

Ex-Boxweltmeister Mike Tyson ist im Cannabis-Business aktiv. Auf der Hanfmesse in Berlin wird er von vielen Fans umringt - und greift zum Joint.

Berlin.

Ex-Box-Weltmeister Mike Tyson hat mit einem Besuch der Hanfmesse "Mary Jane" seine Stippvisite in Berlin fortgesetzt. Umringt von vielen Fans zündete er sich dabei einen Joint an. Der 58-Jährige besitzt Cannabisfarmen und vertreibt seine Marihuana-Produkte in mehreren US-Bundesstaaten.