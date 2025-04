Box-Weltmeisterin begeistert von Udo Lindenbergs Fitness

Es gab Zeiten, da ist Udo Lindenberg nachts um die Alster gejoggt. Mittlerweile stärkt er seine Fitness vor allem Indoor. Und zwar wie ein Profi, findet eine Box-Weltmeisterin, die ihn auch trainiert.

Hamburg. Die Fitnesstrainerin von Udo Lindenberg (78) ist immer wieder begeistert davon, wie fit der Musiker sei. "Ich vergesse das während des Trainings immer wieder, wie alt er ist", sagte Natalie Zimmermann der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Dass Lindenberg nach allem, was er in seinen wilden Jahren erlebt und gemacht habe, noch so performe, sei unglaublich.

Lindenberg ist sehr diszipliniert

Die 42 Jahre alte, zweifache Box-Weltmeisterin beeindruckt dabei vor allem, dass Lindenberg seine Fitness so bewusst angehe. "Er ist sehr diszipliniert. Er achtet auf seine Ernährung, er raucht nicht, er trinkt nicht und er lässt regelmäßig seine Gesundheit checken", sagte die Fitnesstrainerin und Physiotherapeutin.

Lindenberg habe eine richtig gute Connection zu seinem Körper. "Ich glaube, sonst funktioniert das nicht. Und wenn er sich etwas vornimmt, zieht er das auch durch."

Zimmermann trainiert seit 2015 mit Lindenberg. "Er suchte jemanden, der abends mit ihm im Hotel Atlantic trainiert. So gegen 21 Uhr. Das ist ja für ihn eher Mittagszeit. Meine Antwort war klar: "Ich mache das auf jeden Fall!"", erinnert sich die 42-Jährige.

Liegestütze für Udo

Seitdem ist sie unzählige Male mit ihm nachts um die Alster gejoggt, boxt mit ihm, pusht ihn beim Liegestütze machen. Wenn sie miteinander trainieren, trifft sich das Duo zwei- bis dreimal in der Woche. "Udo Lindenberg ist mein Vorbild. Er ist ein kreativer Geist mit so viel Witz und Charme. Er ist immer gut gelaunt, höflich und zuvorkommend."

Zimmermann will am 23. Mai im britischen Doncaster gegen Leichtgewicht-Weltmeisterin Terri Harper boxen und ihr den WBO-Titel abnehmen. Geboxt wird vor mehreren Tausend Zuschauenden. In das Fußballstadion passen etwa 15.000 Menschen. Der Kampftag wird beim Streamingdienst DAZN übertragen. (dpa)