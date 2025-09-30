Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die irische Boyband Boyzone kehrt im kommenden Jahr für einen einzigen Auftritt auf die Bühne zurück. (Archivfoto)
Die irische Boyband Boyzone kehrt im kommenden Jahr für einen einzigen Auftritt auf die Bühne zurück. (Archivfoto) Bild: Ian West/PA Wire/dpa
Die irische Boyband Boyzone kehrt im kommenden Jahr für einen einzigen Auftritt auf die Bühne zurück. (Archivfoto)
Die irische Boyband Boyzone kehrt im kommenden Jahr für einen einzigen Auftritt auf die Bühne zurück. (Archivfoto) Bild: Ian West/PA Wire/dpa
Panorama
Boyzone macht Bühnen-Comeback
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stars um Ronan Keating sind längst keine "Boys" mehr. Doch für ihre Fans wollen sie das Gefühl der 90er nochmal auf die Bühne bringen - zumindest ein einziges Mal.

London.

Sind denn die 90er-Jahre zurück? Zumindest was Musik betrifft, könnte man manchmal den Eindruck bekommen. Nach Oasis hat nun auch die irische Boyband Boyzone eine Rückkehr auf die Bühne angekündigt - vorerst aber nur einmalig. "Wir werden noch einmal gemeinsam auf der Bühne stehen für eine weltweit einzigartige Show im Emirates-Stadion am Samstag, den 6. Juni 2026", hieß es auf dem Instagram-Account der Band um Ronan Keating (48). Tickets für das Londoner Konzert sind demnach vom 7. Oktober an erhältlich.

Boyzone feierte vor allem in Irland und Großbritannien in den 90ern große Erfolge und landete auch in Deutschland mehrmals in den Top Ten - etwa mit den Cover-Songs "No Matter What" aus einem Musical von Andrew Lloyd Webber und "Words" von den Bee Gees. Doch auch ihre Alben verkauften sich hervorragend. Nach der Trennung hatte vor allem Keating Erfolg als Solokünstler. Stephen Gately starb 2009 im Alter von nur 33 Jahren auf Mallorca. 

"Warum nicht Dublin, wo ihr herkommt?"

Dass die nun nur noch vierköpfige irische Band ausgerechnet in London ihren einzigen Auftritt plant, fanden einige Fans auf Instagram nicht optimal. "Schockierend! London", schrieb etwa eine Nutzerin. "Warum nicht Dublin, wo ihr herkommt?", schrieb eine andere. 

Doch Hoffnungen auf einen zweiten Auftritt oder gar eine Tournee dürften erst einmal vergeblich sein. Das Konzert im Stadion des englischen Fußball-Erstligisten Arsenal F.C. mit einem Fassungsvermögen von 44.000 Zuschauern sei der erste gemeinsame Auftritt seit 2019 und werde das einzige Konzert im Jahr 2026 sein, hieß es in der Ankündigung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
15.09.2025
3 min.
Royale Versöhnung: Harry mit den Kindern in London?
Prinz Harry besuchte vorige Woche seine alte Heimat und sprach mit seinem Vater, König Charles III. (Archivbild)
Prinz Harry denkt laut über weitere Besuche in Großbritannien nach. Möglicherweise kommt bald auch die Familie mit. Welche Rolle spielen dabei Sicherheitsfragen und das Verhältnis zu König Charles?
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
29.09.2025
1 min.
Dolly Parton muss Shows in Las Vegas verschieben
Dolly Parton stehen medizinische Eingriffe bevor. (Archivbild)
Gesundheitliche Eingriffe zwingen Dolly Parton zur Verschiebung ihrer Konzerte in Las Vegas. Ärzte hätten ihr dazu geraten.
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel