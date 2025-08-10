Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Arthur's Seat ist ein Wahrzeichen Edinburghs.
Arthur's Seat ist ein Wahrzeichen Edinburghs. Bild: Jane Barlow/PA Wire/dpa
Die Flammen sind in der Umgebung zu sehen.
Die Flammen sind in der Umgebung zu sehen. Bild: Jane Barlow/PA Wire/dpa
Arthur's Seat ist ein Wahrzeichen Edinburghs.
Arthur's Seat ist ein Wahrzeichen Edinburghs. Bild: Jane Barlow/PA Wire/dpa
Die Flammen sind in der Umgebung zu sehen.
Die Flammen sind in der Umgebung zu sehen. Bild: Jane Barlow/PA Wire/dpa
Panorama
Brand auf Berg in Edinburgh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Arthur's Seat ist ein beliebtes Ausflugsziel. Touristen wie Einheimische schauen von dort gern auf die schottische Hauptstadt. Nun brennt es auf dem Berg.

Edinburgh.

Auf dem Hausberg der schottischen Hauptstadt Edinburgh ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Es gebe keine Berichte über Verletzte, teilte ein Sprecher der schottischen Feuerwehr- und Rettungsdienste am Abend mit. Ein großer Bereich mit Ginster sei von dem Brand betroffen. Zum genauen Ausmaß machte er keine Angaben. 

Spezialkräfte und vier Löschfahrzeuge seien im Einsatz, teilte er weiter mit. Die Dienste seien am Sonntagnachmittag um 16.05 Uhr über einen Brand informiert worden. 

Wie es zu dem Brand kam, ist laut Medienberichten nicht bekannt. 

Die Flammen auf Arthur's Seat sind in der Stadt zu sehen, Qualm zieht über die Stadt. Der Berg im Holyrood Park ist nahe der Altstadt gelegen und ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen wie Einheimische. 

 

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:29 Uhr
1 min.
Einbruch in Falkensteiner Firma
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.
Der Täter wurde offenbar gestört und flohen ohne Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.
Heiko Hößler
10.08.2025
2 min.
Feuer in Griechenland unter Kontrolle - Gefahr bleibt hoch
Die Behörden prüfen weiter die Ursachen der Feuer. In einer Ortschaft nahe Athen vermutet der Bürgermeister Brandstiftung.
Griechenland kämpft weiter mit Waldbränden. Zwar sind viele Feuer mittlerweile unter Kontrolle, doch die Brandgefahr bleibt extrem hoch – vor allem rund um Athen und auf der Insel Euböa.
27.07.2025
2 min.
Brand auf Sardinien: Badegäste fliehen vor Feuer
Seit frühen Nachmittag ist die Feuerwehr im Einsatz.
Auf der beliebten Insel mussten Badegäste vor einem Feuer am Meer Zuflucht suchen. 200 Menschen wurden auf See gerettet, mehrere Dutzend Autos verbrannten. Die Löscharbeiten dauern an.
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
Mehr Artikel