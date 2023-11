Brexit-Ikone Nigel Farage zieht ins britische Dschungelcamp

Ohne ihn wäre Großbritannien womöglich noch in der EU: Nigel Farage zieht ins Dschungelcamp. Neben einem üppigen Honorar erhofft sich Mister Brexit auch eine Verbesserung seines Images.

London.

Der als lautstarker EU-Kritiker und Brexit-Vorkämpfer auch in Deutschland bekannt gewordene Rechtspopulist Nigel Farage macht bei der britischen TV-Ausgabe des Dschungelcamps mit. Der Sender ITV bestätigte die Teilnahme des 59-Jährigen an der nächsten Staffel der Reality-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", die in Großbritannien "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" heißt und in wenigen Tagen anläuft.