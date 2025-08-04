Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Erzbischöfin Vann und ihre Partnerin Diamond sind seit 30 Jahren in einer Beziehung.
Erzbischöfin Vann und ihre Partnerin Diamond sind seit 30 Jahren in einer Beziehung. Bild: Peter Powell/PA Wire/dpa
Erzbischöfin Vann und ihre Partnerin Diamond sind seit 30 Jahren in einer Beziehung.
Erzbischöfin Vann und ihre Partnerin Diamond sind seit 30 Jahren in einer Beziehung. Bild: Peter Powell/PA Wire/dpa
Panorama
Britische Erzbischöfin hielt Partnerin jahrelang geheim
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die erste Erzbischöfin von Wales spricht offen über die Herausforderungen als lesbische Frau in der Kirche - und über Ängste, die sie jahrelang begleiteten.

London.

Mit der Ernennung zur ersten Erzbischöfin von Wales hat Cherry Vann Geschichte geschrieben. Der Weg dahin war für sie als lesbische Frau aber enorm schwer, wie Vann in einem Interview des britischen "Guardian" sagte. Während ihrer Zeit in der Kirche von England habe sie die Beziehung zu ihrer Partnerin Wendy Diamond jahrelang geheim gehalten.

"Weil ich Angst hatte, eines Morgens aufzuwachen und mich auf der Titelseite einer Zeitung geoutet zu sehen", sagte Vann. "Heute ist Wendy überall mit dabei, und wenn ich Gottesdienste halte, ist das ganz normal." In der Kirche von Wales, die wie die Kirche von England zur anglikanischen Gemeinschaft gehört und für die Vann seit 2020 tätig ist, sind gleichgeschlechtliche Partnerschaften erlaubt, ohne dass gleichzeitig das Zölibat verlangt wird - also der Verzicht auf sexuelle Enthaltsamkeit.

Allein eine Frau in der Kirche zu sein, sei schon schwer gewesen. Die Sexualität lasse sich bis zu einem gewissen Grad verstecken, sagte Vann. "Aber man kann nicht verstecken, dass man eine Frau ist. Es gab viele Gemeinheiten, die Männer waren wütend, sie fühlten sich verraten." Laut "Guardian" sind Vann und Diamond seit 30 Jahren in einer Beziehung.

Die Ernennung der in Leicester geborenen Vann war in der vergangenen Woche bekanntgegeben worden. Sie ist die 15. Person in dieser Rolle und die erste Frau. Der Nachrichtenagentur PA zufolge war sie 1989 zur Diakonin ordiniert worden und gehörte 1994 zu den ersten Frauen, die in der Kirche von England zur Priesterin geweiht wurden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
04.07.2025
6 min.
Dieser Erdbeertrend spaltet Großbritannien
Das Erdbeersandwich kombiniert Weißbrot mit Frischkäse, Crème fraîche und britischen Früchten der Sorte „Red Diamond“.
Ein Sandwich wird zum Anlass für eine landesweite Geschmacksdiskussion. Inspiriert ist es vom berühmtesten Turniersnack der Welt, der seit Jahrzehnten in Wimbledon serviert wird.
Susanne Ebner
04.08.2025
1 min.
Sturm Floris macht Schotten und Iren das Leben schwer
Sturm Floris sorgt für Unwetter in Großbritannien und Irland.
Starker Wind sorgt für Stromausfälle, gesperrte Straßen und geschlossene Sehenswürdigkeiten in Schottland und Irland. Die Bevölkerung war vorgewarnt.
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
Mehr Artikel