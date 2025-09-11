Buchpremiere in Berlin: Boris Becker bringt Familie mit

Über seine Zeit im Gefängnis hat Boris Becker ein Buch geschrieben. Zur Premiere in Berlin bringt er seine Frau mit - Lilian zeigt ihren Babybauch.

Berlin. Der frühere Tennisprofi Boris Becker (57) hat zur Premiere seines neuen Buchs mehrere Familienmitglieder mitgebracht. In Berlin begleitete ihn seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er sein fünftes Kind erwartet. Im Buch "Inside" setzt sich Becker mit seiner Haftzeit auseinander.

Becker erzählte auf der Bühne, wie ihm die Telefonate mit seiner Partnerin in der Zeit geholfen haben, wie ihn das Gefängnis verändert hat und was ihm heute wichtig ist.

Sie erwarteten ein Baby, sagte Becker. Das sei die größte Motivation überhaupt. "Ich habe wunderbare Kinder. Noah, Elias, Amadeus und meine Tochter Anna." Und da sei es wichtig, Vorbild zu sein.

Worte seines Sohns Noah

Zur Premiere kamen gleich mehrere Familienmitglieder. Bild: Annette Riedl/dpa

Zur Premiere kamen auch sein Sohn Noah, seine Schwester Sabine Becker-Schorp sowie seine Nichte und sein Neffe ins Delphi-Filmtheater. Es sei toll, bei diesem Moment dabei zu sein und dass der Raum so voll sei, sagte Noah. Sein Vater sei ein krasser Typ. "Ich bin so stolz auf dich, ich hab' dich so lieb."

Boris Becker war im April 2022 in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er Insolvenzverwaltern Vermögenswerte verschwiegen hatte. Nach mehreren Monaten im Gefängnis wurde er im Dezember 2022 nach Deutschland abgeschoben. (dpa)