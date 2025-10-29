Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Innerhalb von drei Nächten wurde der Flieger zum Safaripark in der Südheide gebracht.
Innerhalb von drei Nächten wurde der Flieger zum Safaripark in der Südheide gebracht. Bild: Philipp Schulze/dpa
Im Spätsommer 2026 soll aus dem Flugzeug ein Restaurant mit etwa 200 Sitzplätzen entstehen.
Im Spätsommer 2026 soll aus dem Flugzeug ein Restaurant mit etwa 200 Sitzplätzen entstehen. Bild: Philipp Schulze/dpa
Die Transportstrecke führte auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern durch das Landschaftsschutzgebiet.
Die Transportstrecke führte auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern durch das Landschaftsschutzgebiet. Bild: Philipp Schulze/dpa
Innerhalb von drei Nächten wurde der Flieger zum Safaripark in der Südheide gebracht.
Innerhalb von drei Nächten wurde der Flieger zum Safaripark in der Südheide gebracht. Bild: Philipp Schulze/dpa
Im Spätsommer 2026 soll aus dem Flugzeug ein Restaurant mit etwa 200 Sitzplätzen entstehen.
Im Spätsommer 2026 soll aus dem Flugzeug ein Restaurant mit etwa 200 Sitzplätzen entstehen. Bild: Philipp Schulze/dpa
Die Transportstrecke führte auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern durch das Landschaftsschutzgebiet.
Die Transportstrecke führte auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern durch das Landschaftsschutzgebiet. Bild: Philipp Schulze/dpa
Panorama
Bundeswehr-Airbus im Serengeti-Park angekommen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach langer Wartezeit ist die ungewöhnliche Reise eines alten Bundeswehr-Fliegers in den Serengeti-Park in Hodenhagen zu Ende gegangen. Die Maschine soll künftig als Restaurant dienen.

Hodenhagen.

Ein ausrangierter Bundeswehr-Airbus ist mit Hilfe eines Schwerlasttransporters im Serengeti-Park in Hodenhagen angekommen. Die finale, rund zehn Kilometer lange Strecke bis zum Park im Landkreis Heidekreis verlief in der Nacht ohne größere Zwischenfälle, wie die Sprecherin des Serengeti-Parks mitteilte.

Park-Inhaber Fabrizio Sepe sagte: "Es ist eine unfassbare Erleichterung! Wir haben es geschafft!" Die Sprecherin des Parks bestätigte auf Nachfrage: "Es ist alles reibungslos verlaufen. Es ging sogar schneller als geplant."

Am Donnerstag soll der Flieger dann an seinen neuen Standort gehoben werden. Der Rumpf soll mit zwei Kränen umgesetzt werden, das soll für die letzte Landung des ehemaligen Luftwaffen-Airbus sorgen. Anschließend soll er stabilisiert und nach und nach wieder zusammengesetzt werden. Der gesamte Prozess könne rund vier Stunden dauern.

An Hunderten Bäumen Äste hochgebunden

Innerhalb von drei Nächten wurde der A310 vom Truppenübungsplatz Lohheide zum Safaripark in der Südheide gebracht. Die Umweltauflagen sahen vor, dass dafür an Hunderten Bäumen Äste hochgebunden werden. Der A310 mit dem Namen "Kurt Schumacher" soll nach der fast 50 Kilometer langen Strecke am Donnerstag im Freizeitpark mit zwei Kränen vom Transportgestell gehoben werden.

Um die Überführung des großen Flugzeugs durch ein Naturschutzgebiet gab es jahrelang Streit. Wegen eines neuen Verfahrens zum Tieferlegen des Rumpfes erlaubte die Region Hannover das Vorhaben schließlich.

Tragflächen und Höhenleitwerk waren bereits im Park

Die Transportstrecke führte auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern durch das Landschaftsschutzgebiet. Das Absenken des Rumpfes von 6,80 Metern auf 5,90 Meter sollte Schäden an Bäumen verhindern. Die abmontierten Tragflächen und das Höhenleitwerk wurden bereits zuvor in den Park gebracht. 

Bis zum Spätsommer 2026 soll aus dem Flugzeug ein Restaurant mit etwa 200 Sitzplätzen werden ‒ 150 davon im Flieger, die restlichen als Außenplätze auf den Tragflächen.

Rund 1.500 freilaufende Wildtiere leben im Serengeti-Park

Der Serengeti-Park Hodenhagen ist ein Tier- und Freizeitpark in der Lüneburger Heide, in dem Besucher auf einer Safari-Strecke rund 1500 freilaufende Wildtiere aus aller Welt erleben können. Neben dem Safaribereich bietet der Park Achterbahnen, Shows und weitere Freizeitattraktionen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
6 min.
Nach Drohnenalarm: Wieder Flüge am Münchner Flughafen
Am Morgen wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen.
Wieder werden Drohnen am Münchner Flughafen gesichtet, der Flugbetrieb wird zeitweise eingestellt. Tausende Flugreisende können nicht wie geplant reisen. Nun gibt es wieder Bewegung auf dem Rollfeld.
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
15.10.2025
2 min.
Niederländischer Soldat bei Übung in Deutschland umgekommen
Ein Spähwagen vom Typ Fennek. (Symbolbild)
Tragisches Ende einer Übung: Ein junger Niederländer stirbt nach einem Unfall mit einem Panzerwagen in der Lüneburger Heide.
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
Mehr Artikel