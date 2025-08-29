Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Bus brach in einer Kurve durch die Leitplanke und die Schallschutzwand.
Der Bus brach in einer Kurve durch die Leitplanke und die Schallschutzwand. Bild: Lars Haubner/NEWS5/dpa
Der Bus brach in einer Kurve durch die Leitplanke und die Schallschutzwand.
Der Bus brach in einer Kurve durch die Leitplanke und die Schallschutzwand. Bild: Lars Haubner/NEWS5/dpa
Panorama
Bus bricht durch Schallschutzwand - zahlreiche Verletzte
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Fahrer eines Busses mit etwa 30 Fahrgästen an Bord verliert an einer Autobahn-Ausfahrt die Kontrolle über das Fahrzeug. Wenig später läuft ein größerer Rettungseinsatz.

Weiden in der Oberpfalz.

Ein Bus mit etwa 30 Menschen an Bord ist an einer Autobahnausfahrt durch eine Lärmschutzwand gebrochen. Bei dem Unfall an der Autobahn 93 bei Weiden in der Oberpfalz seien drei Menschen schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht. Die übrigen Fahrgäste erlitten demnach "zumeist leichtere Prellungen oder standen unter Schock".

Der Bus war demnach für einen Schienenersatzverkehr von Regensburg aus auf der A93 unterwegs. Der 67 Jahre alte Fahrer wollte laut Polizei an der Ausfahrt von der Autobahn fahren, verlor aber in der Kurve die Kontrolle. Vermutlich beim Versuch gegenzulenken sei der Bus ins Schleudern geraten, habe eine Leitplanke und dann die Schallschutzmauer durchbrochen. Erst in der steilen Böschung dahinter sei der Bus im dichten Gebüsch stehen geblieben.

Der Bus kam nach dem Unfall erst im Gebüsch an einer steilen Böschung zum Stehen.
Der Bus kam nach dem Unfall erst im Gebüsch an einer steilen Böschung zum Stehen. Bild: Lars Haubner/NEWS5/dpa
Der Bus kam nach dem Unfall erst im Gebüsch an einer steilen Böschung zum Stehen.
Der Bus kam nach dem Unfall erst im Gebüsch an einer steilen Böschung zum Stehen. Bild: Lars Haubner/NEWS5/dpa

Feuerwehr muss Bus an steiler Böschung sichern

Die Feuerwehr verhinderte demnach, dass der Bus weiter abrutschte. Die Fahrgäste hätten den Bus danach verlassen. Der eingeklemmte Fahrer musste den Angaben zufolge von der Feuerwehr befreit werden. Der 67-Jährige und zwei ebenfalls schwer verletzte Fahrgäste seien in umliegende Kliniken gebracht worden. Laut Polizei war ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz, ebenso ein Hubschrauber der Luftrettung. 

Die Ausfahrt und die A93 in Fahrtrichtung Norden wurde demnach zur Bergung des Busses gesperrt. Die Polizei rechnete damit, dass die Fahrbahn vermutlich nicht vor dem späten Nachmittag freigegeben wird. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
23.08.2025
3 min.
Fünf Tote nach Busunfall nahe der Niagarafälle
In dem Reisebus seien mehr als 50 Passagiere gewesen, darunter Frauen und Kinder, hieß es von der Polizei.
Sie sind auf dem Rückweg von den weltbekannten Wasserfällen, als der Bus von der Straße abkommt: Menschen werden aus dem Fahrzeug geschleudert. Es gibt Tote und viele Verletzte.
14:29 Uhr
1 min.
Leipzig dünnt Kader weiter aus: Vermeeren nach Marseille
Er wird nach Frankreich verliehen.
Vor einem Jahr lieh Leipzig ihn von Atlético Madrid aus. In diesem Sommer bekam Vermeeren einen Vertrag bei RB - und spielt nun erstmal für Olympique Marseille.
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
16.08.2025
2 min.
Fünf Verletzte bei Busunfall auf A24
Der Bus war im Ersatzverkehr für die gesperrte Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin unterwegs.
Der Bus war im Ersatzverkehr für die gesperrte Bahnverbindung zwischen Hamburg und Berlin unterwegs. Im südlichen Schleswig-Holstein kommt er ins Schleudern und kracht in die Mittelleitplanke.
Mehr Artikel