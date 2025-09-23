Bus kollidiert mit Auto und kracht in Reisebüro

Ein Auto überschlägt sich, ein Bus landet im Reisebüro - in Ostwestfalen endet eine Fahrt dramatisch. Es gibt Verletzte. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Petershagen. Ein Linienbus ist im Nordosten von Nordrhein-Westfalen nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in ein Reisebüro gekracht. Der Pkw überschlug sich in Petershagen und blieb an einem Laternenpfosten auf dem Dach liegen. Der 60 Jahre alte Busfahrer sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Zunächst habe Verdacht auf Lebensgefahr bestanden. Die 59-jährige Autofahrerin sei leicht verletzt worden. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Bus war laut Polizei bis auf den Fahrer unbesetzt. Bild: Christian Müller/dpa Der Bus war laut Polizei bis auf den Fahrer unbesetzt. Bild: Christian Müller/dpa

Die Ursache des Unfalls am frühen Morgen war zunächst unklar. Der Bus war laut Polizei bis auf den Fahrer unbesetzt. Auch in dem Geschäft sei noch niemand gewesen.

Das Technische Hilfswerk (THW) war im Ortsteil Lahde vor Ort, um die Statik des beschädigten Gebäudes zu prüfen. Teile müssten abgestützt werden, teilte die Polizei weiter mit. Die Arbeiten dauerten am Mittag zunächst an. Erst danach sollte der Bus aus dem Reisebüro geborgen werden. (dpa)