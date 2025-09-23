Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Unfallursache war zunächst unklar.
Die Unfallursache war zunächst unklar. Bild: Susanne Kußmann/dpa
Panorama
Bus kollidiert mit Auto und kracht in Reisebüro
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Auto überschlägt sich, ein Bus landet im Reisebüro - in Ostwestfalen endet eine Fahrt dramatisch. Es gibt Verletzte. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Petershagen.

Ein Linienbus ist im Nordosten von Nordrhein-Westfalen nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in ein Reisebüro gekracht. Der Pkw überschlug sich in Petershagen und blieb an einem Laternenpfosten auf dem Dach liegen. Der 60 Jahre alte Busfahrer sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Zunächst habe Verdacht auf Lebensgefahr bestanden. Die 59-jährige Autofahrerin sei leicht verletzt worden. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. 

Der Bus war laut Polizei bis auf den Fahrer unbesetzt.
Der Bus war laut Polizei bis auf den Fahrer unbesetzt. Bild: Christian Müller/dpa
Die Ursache des Unfalls am frühen Morgen war zunächst unklar. Der Bus war laut Polizei bis auf den Fahrer unbesetzt. Auch in dem Geschäft sei noch niemand gewesen. 

Das Technische Hilfswerk (THW) war im Ortsteil Lahde vor Ort, um die Statik des beschädigten Gebäudes zu prüfen. Teile müssten abgestützt werden, teilte die Polizei weiter mit. Die Arbeiten dauerten am Mittag zunächst an. Erst danach sollte der Bus aus dem Reisebüro geborgen werden. (dpa)

