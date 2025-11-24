Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Bus kippte in der Nähe von Vilhelmina im Norden von Schweden von einer Schnellstraße.
Der Bus kippte in der Nähe von Vilhelmina im Norden von Schweden von einer Schnellstraße. Bild: Erik Abel/TT News Agency/AP
Die Studierenden kamen überwiegend mit dem Schrecken und leichteren Verletzungen davon.
Die Studierenden kamen überwiegend mit dem Schrecken und leichteren Verletzungen davon. Bild: Erik Abel/TT News Agency/AP/dpa
Der verschneite Unfallort.
Der verschneite Unfallort. Bild: Erik Abel/TT News Agency/AP/dpa
Der Bus kippte in der Nähe von Vilhelmina im Norden von Schweden von einer Schnellstraße.
Der Bus kippte in der Nähe von Vilhelmina im Norden von Schweden von einer Schnellstraße. Bild: Erik Abel/TT News Agency/AP
Die Studierenden kamen überwiegend mit dem Schrecken und leichteren Verletzungen davon.
Die Studierenden kamen überwiegend mit dem Schrecken und leichteren Verletzungen davon. Bild: Erik Abel/TT News Agency/AP/dpa
Der verschneite Unfallort.
Der verschneite Unfallort. Bild: Erik Abel/TT News Agency/AP/dpa
Panorama
Busunfall in Schweden - Auch deutsche Studenten an Bord
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei schwierigen Straßenverhältnissen verunglückt ein Bus im Norden von Schweden. An Bord: Dutzende Erasmus-Studierende, darunter zahlreiche junge Menschen aus Deutschland.

Västerbotten.

Eine Gruppe Austauschstudenten ist in Schweden mit ihrem Reisebus verunglückt. Auf ihrem Weg aus Norwegen ins finnische Lappland kam ihr Bus in der Nähe des schwedischen Ortes Vilhelmina von der verschneiten Europastraße 45 ab und kippte auf die Seite. 

An Bord befanden sich nach Angaben der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens (NTNU) insgesamt 57 Menschen, darunter 53 Austauschstudierende aus verschiedenen europäischen Ländern. Die größte Gruppe davon stammte demnach aus Deutschland. Der Großteil der Businsassen zog sich leichtere Verletzungen zu, manche wurden aber auch schwerer verletzt. In Lebensgefahr schwebte jedoch niemand. 

Wie viele der Erasmus-Studenten Deutsche waren und wie schwer sie verletzt wurden, blieb am Montag weiterhin offen. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es auf Anfrage, dass der Fall bekannt sei und man mit den örtlichen Behörden in Kontakt stehe. Eine betroffene Auslandsstudentin schätzte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur, dass etwa 20 Studierende aus Deutschland in dem verunglückten Bus gesessen hätten.

Vilhelmina liegt etwa 600 Kilometer nördlich von Stockholm in der schwedischen Provinz Västerbotten. Der Bus hatte sich dort zum Unglückszeitpunkt am Samstagmorgen gerade auf seinem Weg aus dem norwegischen Trondheim Richtung Finnland befunden. 

Tour nach Lappland sollte Highlight der Erasmus-Zeit sein

Die Region im hohen Norden Europas ist in dieser Jahreszeit vor allem wegen ihrer verschneiten Landschaften und Wälder sowie auch der Möglichkeit beliebt, bei klarem Himmel Nordlichter sehen zu können. Die Tour nach Lappland hätte ein Highlight ihrer Zeit im Ausland sein sollen, sagte die Augenzeugin. Sie hoffe nun, dass sie die Reise eines Tages nachholen könne.

Die Studierenden kamen überwiegend mit dem Schrecken und leichteren Verletzungen davon. Eine Sprecherin der schwedischen Region Västerbotten sagte der Deutschen Presse-Agentur, acht mittel- bis schwerverletzte Personen müssten aktuell noch in örtlichen Krankenhäusern versorgt werden. Sie lagen nach Angaben der Region am Montagnachmittag nach wie vor in zwei Krankenhäusern. Lebensbedrohlich waren ihre Verletzungen nicht.

Der verschneite Unfallort.
Der verschneite Unfallort. Bild: Erik Abel/TT News Agency/AP/dpa
Der verschneite Unfallort.
Der verschneite Unfallort. Bild: Erik Abel/TT News Agency/AP/dpa

Zunächst habe man insgesamt 56 Personen versorgen müssen, sagte die Sprecherin. Die Krankenhäuser in der Region seien in die höchste Einsatzbereitschaft gegangen. Zwei Patienten habe man zudem per Hubschrauber in nahe gelegene Kliniken fliegen müssen. 

Im Laufe des Sonntags konnten dann die meisten der Verletzten aus den Krankenhäusern entlassen werden. Viele der Studierenden konnten bereits am Abend nach Trondheim zurückgebracht werden. Die NTNU bot ihnen psychologische Unterstützung an. "Wir sind in erster Linie erleichtert, dass niemand bei dem Unfall ums Leben gekommen ist", erklärte Audun Grøm, der Leiter der Abteilung Bildungsqualität der Universität.

Viel Schnee, rutschige Straßen 

Die Unfallursache ist laut Polizei bislang ungeklärt. Bilder und Videoaufnahmen zeigten jedoch einen stark verschneiten Unfallort. Eine Reporterin des schwedischen Rundfunks sagte, es habe viel geschneit in der Region und die Straßen seien rutschig gewesen. "Es muss schwierig gewesen sein, bei diesem Wetter zu fahren." 

Das Erasmus-Netzwerk der norwegischen Universität hatte für die Reise zwei Busse eines finnischen Unternehmens gechartert. Der nicht verunglückte zweite Bus fuhr nach NTNU-Angaben wie geplant weiter nach Finnland. 

Tödlicher Busunfall in Stockholm

Schweden hatte erst vor anderthalb Wochen einen schweren Busunfall erlebt, allerdings einen mit deutlich schlimmeren Folgen: Im Zentrum der Hauptstadt Stockholm war ein außer Dienst befindlicher Linienbus in eine Haltestelle gefahren. Drei Frauen im Alter von rund 55 bis 65 Jahren waren bei dem Unglück ums Leben gekommen, mehrere weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. 

Die genaue Ursache des schweren Unglücks in der Nähe der Königlich-Technischen Hochschule KTH im Norden Stockholms ist bislang ebenfalls unklar. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung, geht aber nicht davon aus, dass der Busfahrer absichtlich in die Haltestelle gefahren ist. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
17.11.2025
2 min.
Todesopfer bei Busunfall in Stockholm allesamt Frauen
Ein Doppeldeckerbus ist im Zentrum von Stockholm verunglückt. (Archivbild)
Das Wochenende war in Schweden vom Schock über einen tödlichen Busunfall mitten in Stockholm geprägt. Die Opfer sind nun identifiziert.
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
15.11.2025
2 min.
Wohl keine Absicht bei tödlichem Busunglück in Stockholm
Die Polizei untersucht den verunglückten Bus in Stockholm.
Drei Menschen werden bei einem Unfall in der schwedischen Hauptstadt getötet, mehrere weitere verletzt. Die Polizei glaubt nicht, dass der Busfahrer absichtlich in eine Haltestelle gefahren ist.
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
Mehr Artikel