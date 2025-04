Calmund hört bei "Grill den Henssler" auf

Im Dezember sackte Reiner Calmund bei Dreharbeiten für "Grill den Henssler" plötzlich zusammen. Mittlerweile geht es ihm wieder gut, aber dennoch möchte er jetzt kürzertreten.

Köln.

Rainer Calmund hört nach 18 Jahren als Juror bei "Grill den Henssler" auf. "Et hätt mir Spaß jemaat!", zitierte RTL den 76-Jährigen. Der Ex-Fußball-Manager von Bayer Leverkusen hatte in der Show Gerichte bewertet. Doch im Dezember war ihm bei der Aufzeichnung einer Folge der Vox-Show plötzlich schwindlig geworden. Er kam in ein Kölner Krankenhaus, und dort wurde ihm ein Stent eingesetzt. Mittlerweile gehe es ihm zum Glück wieder bestens, so RTL.