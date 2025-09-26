Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwei Schläge brauchte Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) für den Fassanstich.
Zwei Schläge brauchte Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) für den Fassanstich. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Frank Nopper (links), Oberbürgermeister von Stuttgart, und Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
Frank Nopper (links), Oberbürgermeister von Stuttgart, und Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Zwei Schläge brauchte Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) für den Fassanstich.
Zwei Schläge brauchte Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) für den Fassanstich. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Frank Nopper (links), Oberbürgermeister von Stuttgart, und Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
Frank Nopper (links), Oberbürgermeister von Stuttgart, und Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Panorama
Cannstatter Volksfest mit zwei Schlägen eröffnet
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem Wasen herrscht nun wieder für 17 Tage Ausnahmezustand. Bis zum 12. Oktober wird auf dem zweitgrößten Volksfest der Welt in Stuttgart wieder getrunken, geschunkelt und gefeiert.

Stuttgart.

Hoch die Krüge, es darf gefeiert werden: Mit dem traditionellen Fassanstich hat in Stuttgart das 178. Cannstatter Volksfest begonnen. Zwei Schläge brauchte Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU), bevor das Bier in den ersten Maßkrug floss - genau so viele wie im Vorjahr. Den ersten Krug überreichte Nopper zum letzten Mal an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der bei der Landtagswahl im März '26 nicht mehr antritt. 

Der Ministerpräsident zeigte sich auf der Bühne im Festzelt mit einem Trikot des VfB Stuttgart unter seinem Anzug anstatt in zünftiger Tracht. Er sei direkt aus Berlin gekommen und habe sich nicht mehr umziehen können, bekannte Kretschmann. "Ein VfB-Trikot hab ich halt immer im Auto." Umrahmt wurde die Eröffnungsfeier von Blaskapellen und Fanfarenzügen.

Großer Volksfestumzug am Sonntag

Nach Angaben der Veranstalter wurde der Fassanstich aus dem Klauss-und-Klauss-Festzelt auch in die anderen Zelte übertragen. "Damit auch wirklich erst danach das Bier in allen anderen sieben Zelten in die Krüge fließt", teilten die Veranstalter mit. 

Nächster Höhepunkt nach der Eröffnung wird am Sonntag der historische Volksfestumzug sein, bei dem Trachtengruppen, Musikkapellen und Bürgerwehren aus ganz Baden-Württemberg vom Cannstatter Kursaal durch die Straßen des Stadtteils zum Wasen ziehen. Entlang der Strecke rechnen die Veranstalter mit rund 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

4,6 Millionen Besucher im vergangenen Jahr

Bis zum 12. Oktober hoffen rund 300 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute auf dem Gelände am Neckar-Ufer auf gute Geschäfte. Im vergangenen Jahr kamen 4,6 Millionen Besucherinnen und Besucher auf den Wasen. Wie viele es in diesem Jahr sein werden, dürfte auch stark vom Wetter abhängen - und von der Kauflaune.

Die Festwirte stellen sich angesichts der schlechten Wirtschaftslage jedenfalls auf härtere Zeiten ein. Man müsse feststellen, dass die Zeiten für Wirte schwieriger geworden seien, sagte der Sprecher der Festwirte, Werner Klauss, im Vorfeld. Die Buchungen für einen Tisch in einem der acht Festzelte seien in etwa gleichbleibend, zum Teil aber auch rückläufig. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
7 min.
Was man zum Münchner Oktoberfest wissen muss
"Die Krüge hoch!" (Archivbild)
Am Wochenende bricht der Ausnahmezustand über München herein. Das 190. Oktoberfest beginnt. Was man als Besucher wissen sollte über Zelte, Bier, No-Gos und Sicherheit.
Britta Schultejans, dpa
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
28.09.2025
2 min.
Oregons Gouverneurin: Militäreinsatz wäre "Machtmissbrauch"
Trump will das militärische Eingreifen in US-Städten ausweiten - Demokraten kritisieren das.
Präsident Trump hat angekündigt, Soldaten in eine weitere demokratisch regierte US-Stadt zu beordern: nach Portland. Aber darf er das? Die zuständige Gouverneurin stellt seine Befugnisse infrage.
22.09.2025
2 min.
Wasen-Wirte stellen sich auf schlechtere Wirtschaftslage ein
Am Freitag startet auf dem Cannstatter Wasen das zweitgrößte Volksfest Deutschlands.
Hohe Auflagen und Besucher, die wohl zunehmend aufs Geld achten: Die Festwirte auf dem Wasen haben schon mal optimistischer auf das Volksfest geschaut.
Mehr Artikel