Carmen und Robert Geiss lassen Fans an ihrem Leben teilhaben. (Archivbild)
Carmen und Robert Geiss lassen Fans an ihrem Leben teilhaben. (Archivbild) Bild: Felix Hörhager/dpa
Panorama
Carmen Geiss: "kleines Upgrade ins Gehirn eingespielt"
Reality-Promi Carmen Geiss berichtet von einer Verletzung und anstehenden OP. Nun meldet sie sich mit einer guten Nachricht aus dem Krankenhaus - und scherzt.

Köln.

Fernsehpromi und Unternehmerin Carmen Geiss gibt vom Krankenhausbett aus Entwarnung. "Alles ist gut verlaufen!", schrieb die 60-Jährige bei Instagram und dankte ihren Ärzten, ihrer Familie und ihren Fans. Am Montag hatte sie auf der Plattform berichtet, sie habe sich bei einem Sturz ein Hämatom zugezogen, das nun "operativ behandelt werden" müsse.

"Bei mir wurde ein 10 cm langes und 11 mm breites Hämatom am Gehirn festgestellt", hatte sie da geschrieben. Und scherzte: "Viele Hater haben ja immer gesagt, ich soll mir lieber das Gehirn statt das Gesicht operieren lassen. Vielen Dank, diese Empfehlung nehme ich jetzt an…" 

Nun schrieb sie in ihrer Instagram-Story zu einem Foto von sich mit Pflaster am Haaransatz: "Für meine Hater gibt es auch good news: Die Ärzte haben mir ein kleines Upgrade ins Gehirn eingespielt - angeblich laufe ich jetzt endlich mal normal." Nach einem Tränen lachenden Smiley ergänzte sie: "Na, wir werden sehen...". Unter anderem ihre Tochter Shania wünschte auf Instagram gute Genesung. 

Carmen Geiss und ihr Mann Robert geben seit 2011 mit ihrer Fernseh-Show "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" Einblicke in ihr Jetset-Leben. (dpa)

