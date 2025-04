Cathy Hummels: Wurde auf Instagram gehackt und erpresst

Die Influencerin sei plötzlich nicht mehr in ihren Account gekommen, erzählt sie. Sie habe mit ansehen müssen, wie ein Hacker ihr Konto zum Verkauf angeboten habe. Für ihre Follower hat sie einen Rat.

München. Alptraum-Szenario für Influencer: Cathy Hummels ist nach eigenen Angaben Opfer eines erpresserischen Hackerangriffs geworden. "Ich wurde gehackt, und ich hatte 24 Stunden keinen Zugriff auf meinen eigenen Instagram-Account", berichtet die 37-Jährige in einem am Samstagmorgen veröffentlichten Instagram-Video. Der Hacker habe Zugriff auf ihren Feed und ihre privaten Nachrichten gehabt. "Er war der Herr über meinen Account."

"Er hat mich erpresst, wollte mindestens 4.000 Euro, und wenn ich das nicht sofort bezahle, würde er meinen Account verkaufe", schildert Hummels ihren Followern. "Leute, und nicht nur das: Er hat auch öffentlich in meine Bio geschrieben, dass mein Account, mein Cathy Hummels Account, zum Verkauf steht. "It's for sale", stand da."

"Ich sag euch eins: Mir passiert echt viel Scheiße"

"Ich sag euch eins: Mir passiert echt viel Scheiße, und mein Leben wird nie langweilig", so die 37-Jährige. "Aber das war wirklich die Spitze vom Eisberg. Ich hatte solche Angst." Schließlich sei es gelungen, den Account mit Meta-Support zurückzuholen. "Ich glaube, man sieht es mir an: Ich bin erlöst."

Dann teilt Hummels noch einen Rat mit ihren Followern: "Achtet auf eure Passwörter, schreibt sie auf, speichert die nicht auf dem Handy ab, führt eine Liste, macht die Zwei-Faktor-Authentifizierung auf jeden Fall an. Und ganz, ganz wichtig: Niemals auf dubiose Mails antworten oder irgendwelche komischen Links klicken." (dpa)