Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild). Bild: Georg Wendt/dpa
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild). Bild: Georg Wendt/dpa
Panorama
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.

Hamburg.

Die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft macht sich für ein Flussbad an Alster oder Elbe stark. "Es wird Zeit, Hamburgs Gewässer für alle zugänglich zu machen – nicht nur zum Angucken, sondern zum Baden, Schwimmen und Genießen", sagte die stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion, Anke Frieling, der Deutschen Presse-Agentur. 

Sie verwies auf entsprechende Beispiele in Skandinavien. Doch: "Was in Städten wie Kopenhagen, Oslo oder Malmö längst Realität ist, bleibt in Hamburg weiterhin Wunschdenken", wie aus der Antwort des Senats auf ihre Schriftliche Kleine Anfrage hervorgehe.

Senat hat Bedenken wegen Wasserqualität und Sicherheit

Zwar werde aktuell im Rahmen eines Bürgerschaftlichen Ersuchens mit dem Titel "Stadtentwicklung am Wasser - Neue Perspektiven für Hamburgs Wasserlagen" die Eignung der Gewässer für den Badesport geprüft, schreibt der rot-grüne Senat. "Gegen eine entsprechende Nutzung der Gewässer spricht bislang jedoch die vielfach nicht durchgängig gute Wasserqualität." 

Zudem habe die Umweltbehörde 2015 Möglichkeiten zur Errichtung einer öffentlichen Badestelle in der Elbe geprüft. "Sicherheitsaspekte sprachen jedoch gegen das Baden in der Elbe." 

Auch unterschieden sich die Voraussetzungen in Hamburg wesentlich von denen in Kopenhagen, Aarhus oder dem norwegischen Arendal, heißt es in der Senatsantwort. "Die Bedingungen sind wegen des in Hamburg vorherrschenden Tidehubs und des hohen Schiffsverkehrs, teilweise auf einer Bundeswasserstraße und in Hafengebieten, anders zu beurteilen als in diesen skandinavischen Städten." 

Überhaupt sei die Integration von Schwimmmöglichkeiten in den weiterhin hafenwirtschaftlich genutzten Gewässern nach Einschätzung der für Stadtentwicklung zuständigen Behörde nicht möglich. Neue Prüfungen oder Machbarkeitsstudien für Gewässerbäder sind nach Angaben des Senats daher nicht geplant.

Frieling fordert kreative Lösungen für Bademöglichkeit 

Frieling reicht das nicht aus. "Wenn Hamburg ernst macht mit urbaner Lebensqualität und innovativer Stadtentwicklung, dann brauchen wir kreative Lösungen für mehr Wasserzugang – und keine Ausreden", sagte sie. 

Zudem sei es in der Hafencity nur noch ganz selten der Fall, dass Hafenbecken auch hafenwirtschaftlich genutzt würden. "Dort werden neue Hochhäuser in ein Hafenbecken gebaut – aber ein Ort zum Schwimmen soll nicht möglich sein?", fragte sie. 

"Der Senat verweist auf Finanzierungs-, Sicherheits- und Hygieneaspekte sowie auf die Wasserqualität – blendet dabei aber völlig aus, dass diese Herausforderungen in anderen Städten längst gemeistert wurden." Die Hansestadt verschenke hier ihr Potenzial, warnte Frieling. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
02.08.2025
2 min.
Rekord: 260.000 Menschen feiern bei CSD-Demo in Hamburg
Bunt, laut und politisch: Die Pride Parade in Hamburg findet zum 45. Mal statt.
Die große CSD-Demo in Hamburg hat so viele Menschen erreicht wie nie zuvor. Die bunte Parade musste diesmal eine andere Route nehmen. Weshalb?
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
18.07.2025
2 min.
Weiterer Hamburger soll Netzwerk Pädokrimineller angehören
Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt gegen einen weiteren Mann, der einem Netzwerk Pädokrimineller angehören soll. (Archivbild)
Im Juni ist der mutmaßliche Mörder "White Tiger" in Hamburg festgenommen worden. Er soll dem kriminellen Netzwerk 764 angehört haben. Ein weiterer Hamburger steht im Verdacht, Teil von 764 zu sein.
Mehr Artikel