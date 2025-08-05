Chappell Roan: Will mich nicht unter Druck setzen

Die US-Sängerin Chappell Roan veröffentlichte vor zwei Jahren ihr Debütalbum und schrieb seitdem ein paar weitere Songs. Die Fans der 27-Jährigen müssen sich aber nun einige Zeit gedulden.

Los Angeles. Nach dem Welterfolg ihres Debütalbums will sich US-Sängerin Chappell Roan ("Pink Pony Club") einige Jahre Zeit für ihre nächste Platte lassen. Ein zweites Album existiere noch nicht, sagte die 27-Jährige der Zeitschrift "Vogue". "Es gibt kein Album. Es gibt keine Sammlung von Songs." Sie sei nicht "der Typ Songwriter, der einfach so etwas aus dem Ärmel schütteln kann".

Roan will sich auch nicht unter Druck setzen, wie sie sagte: "Ich glaube nicht, dass ich gute Musik mache, wenn ich mich zu etwas zwinge." Sie habe fünf Jahre gebraucht, um ihr erstes Album "The Rise and Fall of a Midwest Princess" zu schreiben, "und es wird wahrscheinlich mindestens fünf Jahre dauern, um das nächste zu schreiben", stellte die Popsängerin klar.

Als beste neue Künstlerin mit Grammy ausgezeichnet

Bei den Grammys 2025 wurde Roan im Februar als beste neue Künstlerin mit dem wichtigen Musikpreis ausgezeichnet. Sie hatte nach Erscheinen ihres Debütalbums vor zwei Jahren einzelne weitere Singles veröffentlicht, darunter "Good Luck, Babe!" und "The Giver". Das 2023 veröffentlichte Album "The Rise and Fall of a Midwest Princess" enthielt Hits wie "Hot to Go!", und "Pink Pony Club". Es verschaffte der Sängerin und Songschreiberin ihren internationalen Durchbruch. (dpa)