Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem Welterfolg ihres Debütalbums will sich US-Sängerin Chappell Roan ("Pink Pony Club") einige Jahre Zeit für ihr nächstes Album lassen. (Archivbild)
Nach dem Welterfolg ihres Debütalbums will sich US-Sängerin Chappell Roan ("Pink Pony Club") einige Jahre Zeit für ihr nächstes Album lassen. (Archivbild) Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa
Nach dem Welterfolg ihres Debütalbums will sich US-Sängerin Chappell Roan ("Pink Pony Club") einige Jahre Zeit für ihr nächstes Album lassen. (Archivbild)
Nach dem Welterfolg ihres Debütalbums will sich US-Sängerin Chappell Roan ("Pink Pony Club") einige Jahre Zeit für ihr nächstes Album lassen. (Archivbild) Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa
Panorama
Chappell Roan: Will mich nicht unter Druck setzen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die US-Sängerin Chappell Roan veröffentlichte vor zwei Jahren ihr Debütalbum und schrieb seitdem ein paar weitere Songs. Die Fans der 27-Jährigen müssen sich aber nun einige Zeit gedulden.

Los Angeles.

Nach dem Welterfolg ihres Debütalbums will sich US-Sängerin Chappell Roan ("Pink Pony Club") einige Jahre Zeit für ihre nächste Platte lassen. Ein zweites Album existiere noch nicht, sagte die 27-Jährige der Zeitschrift "Vogue". "Es gibt kein Album. Es gibt keine Sammlung von Songs." Sie sei nicht "der Typ Songwriter, der einfach so etwas aus dem Ärmel schütteln kann". 

Roan will sich auch nicht unter Druck setzen, wie sie sagte: "Ich glaube nicht, dass ich gute Musik mache, wenn ich mich zu etwas zwinge." Sie habe fünf Jahre gebraucht, um ihr erstes Album "The Rise and Fall of a Midwest Princess" zu schreiben, "und es wird wahrscheinlich mindestens fünf Jahre dauern, um das nächste zu schreiben", stellte die Popsängerin klar.

Als beste neue Künstlerin mit Grammy ausgezeichnet

Bei den Grammys 2025 wurde Roan im Februar als beste neue Künstlerin mit dem wichtigen Musikpreis ausgezeichnet. Sie hatte nach Erscheinen ihres Debütalbums vor zwei Jahren einzelne weitere Singles veröffentlicht, darunter "Good Luck, Babe!" und "The Giver". Das 2023 veröffentlichte Album "The Rise and Fall of a Midwest Princess" enthielt Hits wie "Hot to Go!", und "Pink Pony Club". Es verschaffte der Sängerin und Songschreiberin ihren internationalen Durchbruch. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.08.2025
2 min.
Popstar Dua Lipa bekommt kosovarische Staatsbürgerschaft
Popstar Dua Lipa ist jetzt auch kosovarische Staatsangehörige. (Archivbild)
Die britische Sängerin wurde in London als Tochter kosovarisch-albanischer Eltern geboren. Deshalb darf sie sich nun schon über drei Staatsangehörigkeiten freuen.
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
05.08.2025
1 min.
Spekulationen über nächstes Album von Beyoncé
Wie wird das nächste Album von Superstar Beyoncé? (Archivbild)
Die US-Sängerin Beyoncé arbeitet gerade an einer Trilogie. Auf dem ersten Album war Disco-Dance-Musik, auf dem zweiten Country. Über das dritte wird unter Fans nun gerätselt.
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
Mehr Artikel