Christian und Bettina Wulff sind zum dritten Mal geschieden. (Archiv)
Christian und Bettina Wulff sind zum dritten Mal geschieden. (Archiv) Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Panorama
Christian und Bettina Wulff erneut geschieden
Die Beziehung der Wulffs wurde bei jedem Auf und Ab von großem Medieninteresse begleitet. Zuletzt war von einer endgültigen Trennung die Rede. Jetzt gab es den entsprechenden Gerichtstermin.

Burgwedel.

Christian und Bettina Wulff sind schon seit einiger Zeit wieder getrennt - jetzt ist auch die erneute Scheidung vor Gericht durch. "Die Meldung wird bestätigt", teilte das Berliner Büro des früheren Bundespräsidenten auf Anfrage mit. Zuvor hatte die "Hannoversche Allgemeinen Zeitung" (HAZ) über den Gerichtstermin berichtet.

Nach den Informationen des Blattes wurde die Ehe der beiden am Dienstag im Amtsgericht in Burgwedel in der Region Hannover geschieden. Vom Büro des 66-jährigen Christian Wulff hieß es über die Bestätigung der Information nur: "Ansonsten gilt, privat ist privat." Auf Nachfrage der HAZ an Bettina Wulff zitiert die Zeitung die 51-Jährige mit den Worten: "Das kommentiere ich nicht". Das Amtsgericht Burgwedel blieb am Mittwoch geschlossen, dort waren keine Presseauskünfte möglich. 

Die erste Hochzeit war 2008

Im April hatte es Berichte über das dritte Liebes-Aus gegeben. Schon damals kam die Bestätigung der endgültigen Trennung bereits vor längerer Zeit aus dem Berliner Büro des ehemaligen Staatsoberhaupts. Das Auf und Ab des Paares wurde stets von großem Medieninteresse begleitet. 

Nach der ersten Hochzeit 2008 trennten sich Christian und Bettina Wulff 2013 und reichten die Scheidung ein. 2015 wurde bekannt, dass die beiden nach gut zweijähriger Trennung wieder ein Paar sind. Besiegelt wurde dies mit einer kirchlichen Trauung. Eine standesamtliche Trauung war nicht nötig, weil sie die Scheidung noch gestoppt hatten. 

Doch auch der zweite Anlauf scheiterte. Bettina Wulff schildert in ihrem Buch "Anders als gedacht: Wie ich lerne, was wirklich zählt", dass sie sich 2018 innerlich zerrissen gefühlt habe und die Trennung von ihrem Ehemann unvermeidlich gewesen sei. Es folgte die Scheidung. Im März 2023 folgte dann eine erneute standesamtliche Trauung in Hannover-Herrenhausen. (dpa)

