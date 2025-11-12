Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schon jetzt sind rund 9.000 Briefe dort eingegangen.
Schon jetzt sind rund 9.000 Briefe dort eingegangen. Bild: Oliver Berg/dpa
Die Christkindpostfiliale stehe für den besonderen Zauber der Vorweihnachtszeit, meinte Wüst.
Die Christkindpostfiliale stehe für den besonderen Zauber der Vorweihnachtszeit, meinte Wüst. Bild: Oliver Berg/dpa
Die Briefe kommen aus aller Welt.
Die Briefe kommen aus aller Welt. Bild: Oliver Berg/dpa
Schon jetzt sind rund 9.000 Briefe dort eingegangen.
Schon jetzt sind rund 9.000 Briefe dort eingegangen. Bild: Oliver Berg/dpa
Die Christkindpostfiliale stehe für den besonderen Zauber der Vorweihnachtszeit, meinte Wüst.
Die Christkindpostfiliale stehe für den besonderen Zauber der Vorweihnachtszeit, meinte Wüst. Bild: Oliver Berg/dpa
Die Briefe kommen aus aller Welt.
Die Briefe kommen aus aller Welt. Bild: Oliver Berg/dpa
Panorama
Christkind hat schon Tausende Wunschzettel erhalten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den Weihnachtspostfilialen kommen nun täglich kistenweise Kinderbriefe an. Die Helferinnen und Helfer beantworten jedes Schreiben - in Engelskirchen bereits seit 40 Jahren.

Engelskirchen.

Puppen, Playmobil und Peppa Wutz: Sechs Wochen vor Heiligabend stapeln sich bereits rund 9.000 Wunschzettel in der Christkindpostfiliale im oberbergischen Engelskirchen. Sogar aus Australien, Malaysia und Singapur sind schon einige Briefe eingetrudelt.

Seit 1985 beantwortet das Christkind gemeinsam mit 20 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern die Briefe von Kindern aus aller Welt. Insgesamt gingen in dieser Zeit nach Angaben einer Sprecherin fast drei Millionen Zuschriften aus 60 Ländern dort ein. Allein im vergangenen Jahr waren es 132.000 Kinderbriefe. "Jeder Brief wird gelesen und beantwortet", verspricht die Post. Inzwischen kann das Christkind in 14 Sprachen zurückschreiben.

Das Christkind antwortet in 14 Sprachen

Die Christkindpostfiliale stehe für gelebtes Brauchtum und den besonderen Zauber der Vorweihnachtszeit, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Postamts in Engelskirchen. "Es soll ja Menschen geben, die nicht ans Christkind glauben - das kann ich mir gar nicht vorstellen", sagte Wüst augenzwinkernd.

Ein Wunschzettel sei oft der erste Brief, den Kinder verfassten, sagte Nikola Hagleitner, Vorstandsmitglied der DHL Deutsche Post. Somit förderten die Briefe ans Christkind auch die Schreib- und Lesekompetenz. "Einen eigenen Brief zu erhalten - und dann noch vom Christkind - ist für Kinder ein unvergessliches Erlebnis." 

Kinder können auch an den Weihnachtsmann schreiben

Insgesamt gibt es sieben Weihnachtspostfilialen. Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben der Deutschen Post rund 600.000 Briefe aus aller Welt dort an.

Das Christkind hat weitere Büros in Himmelpforten (Niedersachsen) und Himmelstadt (Bayern). Kinder können aber auch dem Weihnachtsmann in Himmelpfort (Brandenburg) und Himmelsthür (Niedersachsen) oder dem Nikolaus in Nikolausdorf (Niedersachsen) und St. Nikolaus (Saarland) schreiben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
13:47 Uhr
2 min.
Junge Generation fühlt sich schlecht auf KI vorbereitet
Selbsteinschätzung: Mehr als die Hälfte der Befragten findet, dass die eigenen KI-Fähigkeiten ausbaufähig oder schwach sind.
Die Gen Z geht mit ihren Kompetenzen hart ins Gericht: KI bietet Chancen, doch der Umgang mit dieser will gelernt sein. Bietet ein Arbeitgeber nichts an, könnte er ein Problem bekommen.
23.10.2025
6 min.
Die Ho-Ho-Hochschule: Hier werden Weihnachtsmänner gemacht
Bastian Kluth, einer der Teilnehmer der Weihnachtsmann-Schulung, zeigt sein Kostüm.
Es ist erst Herbst – aber für angehende Weihnachtsmänner beginnt bereits die heiße Phase. Bei einer Schulung feilen sie an Stimme, Auftritt und Kostüm – alles für leuchtende Kinderaugen im Dezember.
Jonas-Erik Schmidt, dpa
11:55 Uhr
3 min.
Trump: BBC hat mit Doku "Öffentlichkeit betrogen"
Der US-Präsident droht der BBC mit einer Milliardenklage.
Die BBC sieht sich mit einer möglichen Klage des US-Präsidenten konfrontiert, die die Rundfunkanstalt teuer zu stehen kommen könnte. Indes werden Zweifel an dem Erfolg der möglichen Klage laut.
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
Mehr Artikel