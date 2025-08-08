Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Amal und George Clooney öffnen ihre Luxusvilla am Comer See für einige Großspender. (Archivbild)
Amal und George Clooney öffnen ihre Luxusvilla am Comer See für einige Großspender. (Archivbild) Bild: Evan Agostini/Invision/dpa
Panorama
Clooneys öffnen Villa am Comer See für 170.000 Dollar
Normalerweise wird das Anwesen des Promi-Paars in Italien vor Blicken geschützt. Jetzt lassen der Hollywood-Star und seine Ehefrau einige Großspender in die Villa hinein.

Como.

Das Promi-Paar Amal und George Clooney öffnet an diesem Wochenende seine Luxusvilla am Comer See für einige Großspender. Nach einem Bericht der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera" zahlen die insgesamt 16 Gäste dafür jeweils 170.000 Dollar (etwa 146.000 Euro). Neben einem Abendessen in der Villa stünden auch Ausflüge in die Umgebung auf dem Programm, hieß es. Das eingenommene Geld fließt dem Zeitungsbericht zufolge an die Stiftung Clooney Foundation for Justice, die das Paar vor einigen Jahren gegründet hatte. 

Die Namen der Großspender wurden zunächst nicht bekannt. Sie sollen aus den USA, dem Nahen Osten und Asien kommen. Die "Corriere della Sera" spekulierte, dass auch US-Schauspieler Robert De Niro dabei sein könnte. Der 81-Jährige war kürzlich am Comer See gesichtet worden.

Die Clooneys halten sich nur selten im Anwesen in Italien auf

Der 64-jährige George Clooney hatte sich das Anwesen in der Gemeinde Laglio direkt am Ufer des norditalienischen Sees vor mehr als 20 Jahren gekauft. Mit seiner Ehefrau (47) und den beiden Kindern hält sich der Hollywood-Star dort allerdings eher selten auf.

Zum Leidwesen der Clooneys versuchen Touristen und Paparazzi immer wieder, sich das Gelände vom See aus anzuschauen. Die Polizei hat deshalb auf dem Wasser und an Land eine Art Sperrzone eingerichtet. Zwischenzeitlich war bereits spekuliert worden, dass die Clooneys die Villa Oleandra verkauft haben könnte. Das Paar besitzt auch Immobilien in den USA und in Südfrankreich. (dpa)

