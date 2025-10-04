Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Collien Fernandes ist als Schauspielerin in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" zu sehen. (Archivbild)
Collien Fernandes ist als Schauspielerin in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" zu sehen. (Archivbild) Bild: Thomas Banneyer/dpa
Collien Fernandes ist als Schauspielerin in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" zu sehen. (Archivbild)
Collien Fernandes ist als Schauspielerin in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" zu sehen. (Archivbild) Bild: Thomas Banneyer/dpa
Panorama
Collien Fernandes will sich bei Dating-Apps anmelden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schauspielerin Collien Fernandes spricht offen über ihr Leben nach der Trennung von Christian Ulmen – und darüber, warum sie neugierig auf Online-Dating ist.

Berlin.

Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes (44) blickt nach der Trennung von Christian Ulmen laut eigenen Worten optimistisch nach vorn. "Wir haben uns in diesem Jahr getrennt. Mir geht es aber gut", sagte Fernandes der "Bild". Zu den Gründen äußern wolle sie sich nicht.

"Männer sind genauso verantwortlich für die Kinder wie die Frauen"

Mit Ulmen teile sie sich die Betreuung der gemeinsamen Tochter. "Ein Wochenwechsel-Modell funktioniert bei uns – mit ein bisschen Flexibilität wegen meiner Dreharbeiten", sagte sie. Wichtig sei ihr, dass Väter Verantwortung übernehmen: "Ich finde, Männer sind genauso verantwortlich für die Kinder wie die Frauen. Sie können sich genauso gut um Kinder kümmern, auch wenn viele denken, sie könnten das nicht. Und ich finde, das gilt eben auch nach einer Trennung."

Sie fühle sich bereit für eine neue Liebe, sagte sie. "Ich würde auch gerne mal schauen, was so auf dem Dating-Markt los ist. In meinem Alter fangen Männer ja an, sich aufzuteilen – in die, die Gleichaltrige wollen und die, die Jüngere wollen. Auf der Straße jemanden ansprechen, würde ich aber eher nicht. Ich weiß ja auch nicht, wer vergeben ist und wer nicht? Und ich möchte nirgendwo dazwischen grätschen."

"Über Tinder habe ich tatsächlich nur Schlechtes gehört"

Sie wolle sich aber bei Dating-Apps umschauen. "Ich finde das super spannend! Die gab es ja noch gar nicht, als ich das letzte Mal Single war. Es steht auf meiner To-do-Liste, dass ich mich bei Raya anmelde, vielleicht auch bei Bumble. Über Tinder habe ich tatsächlich nur Schlechtes gehört. Ich würde mich tendenziell nur am Wochenende damit beschäftigen. Unter der Woche muss ich mich um meine Business-Sachen kümmern. Samstags steht meistens Gartenarbeit an. Man würde mich also, sobald ich angemeldet bin, tendenziell am ehesten am Sonntag dort erreichen."

Fernandes arbeitet auch als Autorin. Am 8. Oktober erscheint ihr neues Kinderbuch "Lotti & Otto – Die weihnachtliche Freundschaftsfamilie". 

Neuer Name: Collien Monica Fernandes

Nach 14 Ehe-Jahren markiert die "Traumschiff"-Darstellerin ihren Neuanfang auch mit einem neuen Namen: Statt Collien Ulmen-Fernandes nenne sie sich nun Collien Monica Fernandes. "Für mich ist es wichtig, dass ich diesen Lebensabschnitt als einen neuen markiere", sagte sie. "Einfach zurückzugehen zu meinem früheren Namen, Collien Fernandes, fühlt sich an, als würde ich in die Vergangenheit springen. Ich habe mich außerdem an den Takt des Namens Collien Ulmen-Fernandes gewöhnt. Deswegen habe ich nun meinen Zweitnamen hinzugenommen."

Auch Weihnachten wird für Fernandes ungewöhnlich: Sie wisse noch nicht, wo sie feiern werde. "Ich werde einfach versuchen, mich irgendwo selbst einzuladen. Vielleicht werde ich auch mit meiner Schwester zusammen feiern. Ich frag’ mal vorsichtig an. Mal schauen, wer mich aufnimmt." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
2 min.
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Tiktok, Youtube und Co machen Spaß. Doch verlagert sich das Leben zu sehr ins Digitale, kann das der Gesundheit schaden. Für Jugendliche und Eltern gibt es jetzt ein neues Präventionsangebot.
11.09.2025
2 min.
Collien Fernandes würde im "Traumschiff" gern mehr flirten
Frisch getrennt: Schauspielerin Moderatorin Collien Fernandes.
Der Schauspielerin Collien Fernandes scheint ihre Rolle in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" zu brav zu sein.
07.10.2025
4 min.
Gut abgesichert beim Heimwerken?
Das Anbringen von Lampen erledigen viele selbst. Doch was ist, wenn man von der Leiter stürzt und sich schwer verletzt?
Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.
Katja Fischer, dpa
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
19.09.2025
4 min.
Wie die Dating-App in die Welt kam: Lily James in "Swiped"
Lily James spielt Whitney Wolfe Herd.
Sie war Mitgründerin von Tinder und verklagte das Unternehmen auf sexuelle Belästigung. Dann gründete sie Bumble, wo Frauen die Kontrolle haben. Ein Film erzählt die Geschichte von Whitney Wolfe Herd.
Philip Dethlefs, dpa
Mehr Artikel