Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frisch getrennt: Schauspielerin Moderatorin Collien Fernandes.
Frisch getrennt: Schauspielerin Moderatorin Collien Fernandes. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Frisch getrennt: Schauspielerin Moderatorin Collien Fernandes.
Frisch getrennt: Schauspielerin Moderatorin Collien Fernandes. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Panorama
Collien Fernandes würde im "Traumschiff" gern mehr flirten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Schauspielerin Collien Fernandes scheint ihre Rolle in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" zu brav zu sein.

Berlin.

Collien Fernandes wünscht ihrer Rolle der Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" mehr Liebesgeschichten. "Im Liebesleben von Frau Dr. Jessica Delgado ist bislang ja nicht so richtig viel passiert. Deswegen nerve ich unsere Produzentinnen und Produzenten immer", sagte die 43 Jahre alte Schauspielerin dem Nachrichtenportal web.de News. Ihre Hartnäckigkeit scheine sich auszuzahlen: "Jetzt darf ich zumindest mal flirten."

Eine Romanze von Delgado mit Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) sei allerdings nicht absehbar. "Dem hab' ich ja schon zugezwinkert, hier und da mal. Aber da kommt nichts zurück. Ich glaube, Jessica hat das mit ihm aufgegeben", so Fernandes. 

Die Schauspielerin beklagt generell die romantische Zurückhaltung bei den Hauptrollen der ZDF-Reihe: "Beim Main-Cast geht nicht so richtig viel. Das passiert eher bei den anderen. Es gibt Episoden-Rollen, da passiert auch mal mehr, als dass man sich nur zuzwinkert. Wir dürfen vielleicht mal ein bisschen flirtig gucken. Und es fiel auch schon ein Kuss."

In der vergangenen Woche hatten die 43-Jährige und ihr 49 Jahre alter Ehemann Christian Ulmen ihre Trennung bekanntgegeben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
1 min.
Promi-Paar Ulmen-Fernandes gibt Trennung bekannt
Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes haben sich getrennt. (Archivbild)
Sie gehörten zu den bekanntesten Promi-Paaren Deutschlands: Nun geben Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes nach 14 Jahren Ehe überraschend ihre Trennung bekannt.
13:54 Uhr
1 min.
Sturm in Leipzig: Bäume und Baustellenzaun umgestürzt
Ein Sturm in Leipzig sorgte für etliche Einsätze der Feuerwehr. (Symbolbild)
Sturmböen in Leipzig sorgten für umgestürzte Bäume und einen beschädigten Baustellenzaun. Die Feuerwehr berichtet von mehreren Einsätzen – verletzt wurde niemand.
13:56 Uhr
2 min.
Motocross-Sachsenmeisterschaft: Erzgebirger sichert sich beim Saisonfinale den Titel
Die Youngsters der Klasse bis 125 ccm kurz nach dem Start.
Beim 29. Ansprunger Motocross sind die letzten Punkte der Meisterschaft vergeben worden. Dabei war ein junger Venusberger so schnell unterwegs, dass ihm der große Wurf gelang.
Andreas Bauer
04.09.2025
4 min.
Promi-Paar Ulmen-Fernandes: Trennung nach 14 Jahren Ehe
Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes haben sich getrennt. (Archivbild)
Sie gehören zu den bekanntesten Promi-Paaren Deutschlands: Nun haben sich Christian Ulmen und Collien Fernandes nach 14 Jahren Ehe getrennt. Erst vor zwei Jahren hatten sie einen Neuanfang gewagt.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel