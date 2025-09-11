Collien Fernandes würde im "Traumschiff" gern mehr flirten

Der Schauspielerin Collien Fernandes scheint ihre Rolle in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" zu brav zu sein.

Berlin. Collien Fernandes wünscht ihrer Rolle der Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" mehr Liebesgeschichten. "Im Liebesleben von Frau Dr. Jessica Delgado ist bislang ja nicht so richtig viel passiert. Deswegen nerve ich unsere Produzentinnen und Produzenten immer", sagte die 43 Jahre alte Schauspielerin dem Nachrichtenportal web.de News. Ihre Hartnäckigkeit scheine sich auszuzahlen: "Jetzt darf ich zumindest mal flirten."

Eine Romanze von Delgado mit Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) sei allerdings nicht absehbar. "Dem hab' ich ja schon zugezwinkert, hier und da mal. Aber da kommt nichts zurück. Ich glaube, Jessica hat das mit ihm aufgegeben", so Fernandes.

Die Schauspielerin beklagt generell die romantische Zurückhaltung bei den Hauptrollen der ZDF-Reihe: "Beim Main-Cast geht nicht so richtig viel. Das passiert eher bei den anderen. Es gibt Episoden-Rollen, da passiert auch mal mehr, als dass man sich nur zuzwinkert. Wir dürfen vielleicht mal ein bisschen flirtig gucken. Und es fiel auch schon ein Kuss."

In der vergangenen Woche hatten die 43-Jährige und ihr 49 Jahre alter Ehemann Christian Ulmen ihre Trennung bekanntgegeben. (dpa)