Der Wissenschaftler versah Haie vor der Kokos-Insel mit Markierungen, als er angegriffen wurde. (Symbolbild)
Der Wissenschaftler versah Haie vor der Kokos-Insel mit Markierungen, als er angegriffen wurde. (Symbolbild) Bild: Helmut Fohringer/EPA/dpa
Der Meeresbiologe Mauricio Hoyos wurde 40 Meter unter Wasser von einem vier Meter langen Hai angegriffen.
Der Meeresbiologe Mauricio Hoyos wurde 40 Meter unter Wasser von einem vier Meter langen Hai angegriffen. Bild: Mauricio Hoyos/For The Oceans Foundation/dpa
Der Wissenschaftler versah Haie vor der Kokos-Insel mit Markierungen, als er angegriffen wurde. (Symbolbild)
Der Wissenschaftler versah Haie vor der Kokos-Insel mit Markierungen, als er angegriffen wurde. (Symbolbild) Bild: Helmut Fohringer/EPA/dpa
Der Meeresbiologe Mauricio Hoyos wurde 40 Meter unter Wasser von einem vier Meter langen Hai angegriffen.
Der Meeresbiologe Mauricio Hoyos wurde 40 Meter unter Wasser von einem vier Meter langen Hai angegriffen. Bild: Mauricio Hoyos/For The Oceans Foundation/dpa
Panorama
Costa Rica: Forscher überlebt Hai-Attacke in 40 Meter Tiefe
Ein Hai beißt einen Meeresbiologen und beschädigt auch dessen Sauerstoffschlauch. Dennoch kommt der Wissenschaftler lebend an die Wasseroberfläche. Im Krankenhaus wird er operiert.

San José.

Ein mexikanischer Meeresbiologe ist vor einer abgelegenen Pazifikinsel in Costa Rica von einem Hai gebissen und schwer verletzt worden. Mauricio Hoyos wurde bei einem Tauchgang vor der Kokos-Insel von dem rund vier Meter langen Hai verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach einer schwierigen Rettungsaktion wurde Hoyos per Schiff an das Festland und anschließend mit einem Krankenwagen in eine Klinik in der Hauptstadt San José gebracht, wo er operiert wurde.

"Er befindet sich in stabilem Zustand und ist bester Laune", sagte der Leiter der Organisation "For the Oceans Foundation", Jorge Serendero, der Deutschen Presse-Agentur. Der 48-Jährige müsse sich dennoch in den kommenden Tagen einer zweiten, rekonstruktiven Operation unterziehen. Serenderos Organisation ist Teil der One Ocean Worldwide Coalition, für die Hoyos eine wissenschaftliche Expedition vor dem Kokos-Nationalpark leitet.

Der Meeresbiologe Mauricio Hoyos wurde 40 Meter unter Wasser von einem vier Meter langen Hai angegriffen.
Der Meeresbiologe Mauricio Hoyos wurde 40 Meter unter Wasser von einem vier Meter langen Hai angegriffen. Bild: Mauricio Hoyos/For The Oceans Foundation/dpa
Der Meeresbiologe Mauricio Hoyos wurde 40 Meter unter Wasser von einem vier Meter langen Hai angegriffen.
Der Meeresbiologe Mauricio Hoyos wurde 40 Meter unter Wasser von einem vier Meter langen Hai angegriffen. Bild: Mauricio Hoyos/For The Oceans Foundation/dpa

Dramatische Momente unter Wasser

Hoyos sei damit beschäftigt gewesen, rund 40 Meter unter Wasser einem Galapagoshai eine Markierung zu Überwachungszwecken anzubringen, als er angegriffen wurde, sagte Serendero. Der Hai habe sich umgedreht und Hoyos an der linken Seite des Kopfes und des Gesichts gebissen, als er spürte, dass ihm der Tracker angelegt wurde.

Durch den Angriff wurde auch Hoyos' Sauerstoffschlauch beschädigt, sodass der blutüberströmte Wissenschaftler ohne Sauerstoff an die Oberfläche schwimmen musste, um sich in Sicherheit zu bringen. Ein Assistent habe den Hai verscheucht, damit er nicht vom Blut angelockt wird, sagte Serenderos. Da es auf der Kokos-Insel keinen Hubschrauberlandeplatz gebe, habe Hoyos die rund 500 Kilometer bis zur Küste per Schiff zurücklegen müssen.

Ungewöhnlicher Vorfall

"Vorfälle wie dieser kommen nur selten vor", sagte Alex Antoniou, Exekutivdirektor der Organisation Fins Attached, die auch Teil der Koalition ist. Hoyos sei ein außergewöhnlicher Wissenschaftler, der seine Karriere dem Schutz der Haie gewidmet habe. Laut Serenderos will der Meeresbiologe schon bald ins Wasser zurückkehren. (dpa)

