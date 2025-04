Cruise erinnert bei Auftritt an toten Schauspieler Kilmer

Nach dem Tod des "Top Gun"- und "Batman"-Darstellers Val Kimer haben viele Bewunderer und Weggefährten ihre Trauer ausgedrückt - jetzt auch Hollywood-Star Tom Cruise.

Las Vegas.

Der Hollywood-Schauspieler Tom Cruise (62) hat seines vor wenigen Tagen gestorbenen Kollegen Val Kilmer mit einer Schweigeminute gedacht. "Ich würde gerne einen engen Freund von mir ehren, Val Kilmer", sagte Cruise übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge bei einem kurzen Auftritt bei der Messe CinemaCon in Las Vegas.

"Ich kann euch wirklich gar nicht sagen, wie sehr ich seine Arbeit bewundere, wie sehr ich ihn als Mensch geschätzt habe und wie sehr ich mich geehrt gefühlt habe, als er bei "Top Gun" dabei war und dann für "Top Gun: Maverick" wieder dazu kam." Im Anschluss forderte Cruise das Publikum zu einer Schweigeminute für Kilmer auf. "Wir wünschen dir das Beste auf deiner nächsten Reise", sagte der Schauspieler danach.

Kilmer war am Dienstag (Ortszeit) im Alter von 65 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben, wie US-Medien unter Berufung auf seine Tochter Mercedes Kilmer berichteten. Der gebürtige Kalifornier, der durch Filme wie "Top Gun" (1986), "The Doors" (1991) und "Batman Forever" (1995) berühmt wurde, war nach Angaben seiner Tochter 2014 mit Kehlkopfkrebs diagnostiziert worden. (dpa)