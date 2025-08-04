Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Statue zu Ehren des dänischen Nationaldichters H.C. Andersen steht vor dem Rathaus von Kopenhagen.
Eine Statue zu Ehren des dänischen Nationaldichters H.C. Andersen steht vor dem Rathaus von Kopenhagen. Bild: Steffen Trumpf/dpa
Eine Statue zu Ehren des dänischen Nationaldichters H.C. Andersen steht vor dem Rathaus von Kopenhagen.
Eine Statue zu Ehren des dänischen Nationaldichters H.C. Andersen steht vor dem Rathaus von Kopenhagen. Bild: Steffen Trumpf/dpa
Panorama
Dänemark erinnert an seinen Dichter Andersen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor 150 Jahren starb der große Däne Hans Christian Andersen. Zum Auftakt einer längeren Veranstaltungsreihe läuten zu seinen Ehren an einem ganz bestimmten Moment die Kirchenglocken im Land.

Kopenhagen.

Zu Ehren des weltbekannten Märchenmeisters erinnert Dänemark an den großen Dichter Hans Christian Andersen. Anlässlich des 150. Todestags des Schöpfers von Meisterwerken wie "Die kleine Meerjungfrau" und "Das hässliche Entlein" würdigten ihn einige Kirchen im Land ab kurz nach 11.00 Uhr mit einem parallel erklingenden Glockenspiel - etwa um die Uhrzeit starb Andersen am 4. August 1875 in Kopenhagen.

Damit wurde gleichzeitig auch eine mehrwöchige Hommage an den dänischen Nationaldichter eingeläutet. Im Rahmen der Aktion "Andersen Forever" soll vor allem in Andersens Geburtsstadt Odense bis in den Herbst hinein mit einer Reihe an Veranstaltungen an das Leben und Schaffen des Schriftstellers erinnert werden, etwa mit Theatervorstellungen, Vorträgen und Kunstprojekten.

H.C. Andersen kam am 2. April 1805 in Odense zur Welt. Seine Meisterstücke wie "Die Prinzessin auf der Erbse", "Däumelinchen" und "Des Kaisers neue Kleider" zählen auch in Deutschland zu den Klassikern der Märchenwelt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
04.08.2025
2 min.
Zoo wirbt um Haustierspenden als Futter für Raubtiere
Der Zoo in Aalborg weist darauf hin, dass Raubtiere wie Luchse auf ganze Beutetiere angewiesen sind - gerne auch Haustiere. (Archivbild)
Die Dänen sind in vielerlei Hinsicht Pragmatiker. Das beweist ein dänischer Zoo auch bei seiner Raubtierfütterung.
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
22.07.2025
3 min.
So viele waschen nach dem Toilettengang nicht die Hände
Man sollte so lange Hände waschen, wie es dauert, zweimal das Lied "Happy Birthday" zu singen. (Symbolbild)
Tun Sie es - Händewaschen nach jedem Gang zum Klo? Überraschend viele Menschen verzichten in einer öffentlichen Toilette in einem Krankenhaus darauf. Das hat eine Studie nun herausgefunden.
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
Mehr Artikel