Dankbare Prinzessin: Amalia schenkt Madrid 7.500 Tulpen

Madrid hat für Prinzessin Amalia eine besondere Bedeutung: In einer schwierigen Zeit fühlte sie sich in der Hauptstadt Spaniens heimatlich geborgen, beschützt und sicher. Nun bedankt sie sich dafür.

Madrid.

Die niederländische Kronprinzessin Amalia hat Madrid aus Dankbarkeit 7.500 Tulpen geschenkt. Die älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima weihte den damit an der Plaza de Oriente im Zentrum der spanischen Hauptstadt erschaffenen Garten an der Seite von Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida ein. Dabei enthüllte die 21-Jährige eine Plakette mit der Aufschrift: "Vielen Dank für meine Zeit in Madrid. Genießt die Tulpen!"

Amalia war in den Niederlanden von der Drogenmafia bedroht worden. Sie verließ deshalb 2023 zeitweilig das Land und zog nach Spanien. "Aufgrund besonderer Umstände hatte ich das Privileg, ein Jahr lang in eurem schönen Madrid zu leben", teilte sie in einem Kommuniqué mit. "Die Herzlichkeit, mit der ich empfangen wurde, hat mich dazu gebracht, Madrid für eine Weile als mein Zuhause zu betrachten. Ich möchte Madrid, seinen Bewohnern und all denen, die dies ermöglicht haben, meine tiefe Dankbarkeit ausdrücken."

Die Tulpenzwiebeln der Sorten Hakuun, Orange Sherpa und Lighting Sun waren im November unter anderem von Martínez-Almeida und vom niederländischen Botschafter in Spanien, Roel Nieuwenkamp, in den Boden gesetzt worden. Inzwischen blühen die orangenen, weißen und gelben Blumen in voller Pracht. (dpa)