Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Claude-Oliver Rudolph ist mit dabei.
Claude-Oliver Rudolph ist mit dabei. Bild: Henning Kaiser/dpa
Claude-Oliver Rudolph ist mit dabei.
Claude-Oliver Rudolph ist mit dabei. Bild: Henning Kaiser/dpa
Panorama
Das hier sind die nächsten Stars bei "Promis unter Palmen"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Claude-Oliver Rudolph, Gina-Lisa Lohfink, Menderes und Silvia Wollny machen mit bei "Promis unter Palmen". Das Ganze soll im Frühjahr 2026 bei Sat.1 zu sehen sein.

Berlin.

Sat.1 hat den nächsten Cast seiner Realityshow "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!" bekanntgegeben. Die kommende Staffel läuft im Frühjahr 2026 bei Sat.1 und dem Streamingdienst Joyn. 

Mit dabei sein werden:

  • Schauspieler Claude-Oliver Rudolph ("Das Boot")
  • "Germany’s Next Topmodel"-Veteranin Gina-Lisa Lohfink
  • Großfamilien-Oberhaupt Silvia Wollny
  • "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darsteller Eric Stehfest
  • seine Ehefrau und Branchenkollegin Edith Stehfest
  • "Prince Charming"-Star Martin Angelo
  • Schauspielerin Anouschka Renzi ("Forsthaus Falkenau")
  • Reality-Star Maurice Dziwak ("Love Island")
  • Bodybuilding-Influencer Kevin Wolter
  • "DSDS"-Teilnehmer Menderes
  • Spielerfrau Dilara Kruse
  • "Bachelor"-Kandidatin Franziska Temme

Die zwölf unterschiedlichen prominenten Charaktere leben in der "Promis unter Palmen"-Villa unter permanenter Kamerabeobachtung. In gemeinsamen Teamspielen müssen die Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer zusammenhalten und für das Team spielen, doch am Ende kann nur einer von ihnen als Siegerin oder Sieger die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
26.08.2025
2 min.
Dämonen-Jägerinnen sind jetzt erfolgreichster Netflix-Film
Im Netflix-Hit "KPop Demon Hunters" geht es um die Girl-Band Huntrix.
"KPop Demon Hunters" gelingt ein kleines Streamingwunder: Woche für Woche bleibt das Interesse an der Fantasy-Animation hoch. Nun setzt sich das Werk an die Spitze aller bisherigen Netflix-Filme.
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
22.08.2025
1 min.
Tödliche Schüsse im Sauerland - Was wir wissen und was nicht
Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen in Menden.
Nach einer Bluttat in Menden ist ein Mann auf der Flucht. Was ist über den Fall bekannt?
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
Mehr Artikel