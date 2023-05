Datenpanne in Sachsen-Anhalt: Tausende Studenten bekommen unberechtigt Bafög

Magdeburg.

Wegen einer Datenpanne haben in Sachsen-Anhalt rund 10.000 Studenten und Schüler in diesem Monat unberechtigt Bafög-Gelder bekommen. Die Studentenwerke Halle und Magdeburg machten die Studierenden auf Instagram auf die Panne aufmerksam und warnten davor, das Geld auszugeben. Ein Sprecher des Wissenschaftsministerium in Magdeburg erklärte, dass bereits am Montag damit begonnen worden sei, die Gelder zurückzubuchen. Insgesamt gehe es um etwa 6,7 Millionen Euro.