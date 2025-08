Dating-Spekulationen um Katy Perry und Justin Trudeau

Nur ein Essen unter Freunden oder doch mehr? Popstar Katy Perry und Ex- Premier Justin Trudeau werden gemeinsam in einem Lokal in Montreal gesehen. Beide haben erst kürzlich eine Trennung erlebt.

Montreal. Der amerikanische Popstar Katy Perry und der kanadische Ex-Premier Justin Trudeau haben mit einem mutmaßlichen gemeinsamen Abendessen Spekulationen ausgelöst. Das Portal "tmz.com" veröffentlichte Fotos, die die beiden Prominenten am Tisch des schicken Lokals "Le Violon" in Montreal zeigen sollen.

"Cocktails und Hummer"

Die zwei wirken darauf sehr in ein Gespräch vertieft, Perry hört Trudeau zu. "tmz.com" zitiert andere Anwesende, dass den Promi-Gästen unter anderem Cocktails und Hummer serviert worden seien. Das Portal legte sich aber nicht fest, ob man das Treffen als Liebesdate oder Treffen unter Freunden deuten sollte und wünschte "Bon appétit". Beide haben erst kürzlich eine Trennung erlebt.

Die 40-jährige Sängerin ("I Kissed a Girl") und der britische Schauspieler Orlando Bloom (48) haben sich laut Medienberichten aus diesem Sommer nach rund neun Jahren getrennt. Der 53 Jahre alte, ehemalige kanadische Premierminister Trudeau und seine Frau Sophie Grégoire (50) hatten im Jahr 2023 nach rund 18 Jahren Ehe ihre Trennung bekanntgegeben.

Perry tourt zurzeit durch Kanada. (dpa)