Der Erzgebirgskrimi im ZDF: Folgen und Drehorte im Überblick

Das Tor zum Erzgebirge in Chemnitz war nur einer von vielen Drehorten für die Krimiserie in der Bergbauregion. Auch im Schloss Wolkenstein, der Geyerschen Binge und in Schwarzenberg wurde unter anderem gedreht.

Die Kommissare des ZDF begeben sich im Erzgebirge auf Mördersuche. In der traditionsreichen Bergbauregion des Erzgebirges nehmen Robert Winkler und Karina Szabo als Hauptkommissare bei rätselhaften Verbrechen die Ermittlungen auf und bekommen dabei tatkräftige Unterstützung von der Försterin Saskia Bergelt.