Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dirk Trautmann verkörpert wohl so ziemlich genau das, was man sich unter Western-Style vorstellt.
Dirk Trautmann verkörpert wohl so ziemlich genau das, was man sich unter Western-Style vorstellt. Bild: Silas Stein/dpa
Dirk Trautmann verkörpert wohl so ziemlich genau das, was man sich unter Western-Style vorstellt.
Dirk Trautmann verkörpert wohl so ziemlich genau das, was man sich unter Western-Style vorstellt. Bild: Silas Stein/dpa
Panorama
Der Traum vom Wilden Westen am Bodensee
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 50.000 Besucher, 460 Pferde und eine Prise echtes Amerika: Western-Fans leben gerade ihren Wildwest-Traum - auf einer ganz besonderen Messe am Bodensee.

Friedrichshafen.

Cowboyhüte so weit das Auge reicht und Pferdegeruch: Was nach einer Ranch in Texas klingt, ist in Wirklichkeit die Messe Friedrichshafen. Dort kommen alle zwei Jahre Western-Fans zum Szene-Treff "Americana" zusammen. Aus ganz Deutschland zieht es Liebhaber von Karohemden und großen Gürtelschnallen zu dem Event in der Stadt am Bodensee. Seit Mittwoch sind die Messe-Tore geöffnet, erst am Sonntag schließen sie wieder. In dieser Zeit werden mehr als 50.000 Besucher erwartet. 

Mehr als 300 Aussteller aus 16 Nationen sind dabei. Großes Highlight sind die Reitshows. Dafür wurden 460 Pferde und 650 Rinder auf das zweitgrößte Messegelände Baden-Württembergs gebracht. Aber nicht nur das: Auch 700 Tonnen Sand, 100 Tonnen Waldboden und 40 Tonnen Heu mussten in die Hallen transportiert werden. Die Messe gilt als eines der wichtigsten Events für Western-Fans in Europa. 

Rund 460 Pferde und 650 Rinder sind während der Messe auf dem Gelände
Rund 460 Pferde und 650 Rinder sind während der Messe auf dem Gelände Bild: Silas Stein/dpa
Rund 460 Pferde und 650 Rinder sind während der Messe auf dem Gelände
Rund 460 Pferde und 650 Rinder sind während der Messe auf dem Gelände Bild: Silas Stein/dpa

Auf dem Gelände kann man es sich unter anderem in der Truck-Bar von Dirk Trautmann bequem machen. Es gibt auch einen Saloon, der den Namen einer ganz bekannten Western-Serie trägt: "Yellowstone". 

Western und Bodensee passe doch auch ganz gut zusammen, so der Münsterländer Trautmann. "So mit den Bergen - klar, im weitesten Sinne", sagt er lachend. Frankfurt mit seinen Hochhäusern wäre aus seiner Sicht wohl eine schlechtere Location für so eine Messe. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
07.09.2025
4 min.
Zulieferer ZF: Erreichen Sparziel - aber das reicht nicht
Der Zulieferer ZF Friedrichshafen muss sich neu erfinden. (Archivbild)
ZF macht beim Sparen Fortschritte, aber das reicht Chef Holger Klein nicht. Für die Antriebssparte steht viel auf dem Spiel. Und für die Beschäftigten, wenn die EU an ihren Zielen festhält, so Klein.
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
03.09.2025
1 min.
Von USA-Reise inspiriert: Mein erstes Traubengelee
Das Traubengelee wird in sterile Gläser abgefüllt. Der leckere Aufstrich schmeckt pur auf frischem Brot, auf Peanut Butter oder auf Käse.
Wer braucht schon Souvenirs? Food-Bloggerin Mareike Pucka hat sich ihr Stück Amerika einfach eingekocht - und entdeckt, wie genial es nicht nur zu Peanut Butter, sondern auch zu Käse schmeckt.
Mareike Pucka, dpa
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel