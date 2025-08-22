Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am frühen Morgen kam ein Hubschrauber zu den Bergsteigern durch.
Am frühen Morgen kam ein Hubschrauber zu den Bergsteigern durch. Bild: -/Italienische Bergwacht/dpa
Am Breithorn sind zwei deutsche Bergsteiger aus großer Not gerettet worden. (Archivfoto)
Am Breithorn sind zwei deutsche Bergsteiger aus großer Not gerettet worden. (Archivfoto) Bild: picture alliance / Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa
Mit einer Leuchte machten die beiden auf sich aufmerksam.
Mit einer Leuchte machten die beiden auf sich aufmerksam. Bild: -/Italienische Bergwacht/dpa
Aktuell herrscht in der Gegend hohe Lawinengefahr.
Aktuell herrscht in der Gegend hohe Lawinengefahr. Bild: -/Italienische Bergwacht /dpa
Am frühen Morgen kam ein Hubschrauber zu den Bergsteigern durch.
Am frühen Morgen kam ein Hubschrauber zu den Bergsteigern durch. Bild: -/Italienische Bergwacht/dpa
Am Breithorn sind zwei deutsche Bergsteiger aus großer Not gerettet worden. (Archivfoto)
Am Breithorn sind zwei deutsche Bergsteiger aus großer Not gerettet worden. (Archivfoto) Bild: picture alliance / Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa
Mit einer Leuchte machten die beiden auf sich aufmerksam.
Mit einer Leuchte machten die beiden auf sich aufmerksam. Bild: -/Italienische Bergwacht/dpa
Aktuell herrscht in der Gegend hohe Lawinengefahr.
Aktuell herrscht in der Gegend hohe Lawinengefahr. Bild: -/Italienische Bergwacht /dpa
Panorama
Deutsche Bergsteiger in Schweizer Alpen gerettet
Christoph Sator, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Nacht in Schnee und Eis - und dann doch ein glückliches Ende. Am Alpen-Viertausender Breithorn können zwei Alpinisten mit dem Hubschrauber ausgeflogen werden. Ihr Zustand: "insgesamt gut".

Aosta.

Nach einer Nacht in größter Not auf 4000 Metern Höhe sind am Breithorn in den Schweizer Alpen zwei deutsche Bergsteiger gerettet worden. Die beiden Männer im Alter von 34 und 44 Jahren wurden mit einem Hubschrauber von der italienischen Bergwacht aufgegriffen und ausgeflogen. Sie wurden in ein Krankenhaus nach Aosta in Italien gebracht, das sie am Nachmittag aber wieder verlassen konnten. Ihr Gesundheitszustand ist nach Angaben der Bergwacht "insgesamt gut".

Die Männer hingen auf dem Viertausender seit Donnerstag in eisiger Kälte in der Nähe des Gipfels fest. Auf dem Weg nach unten hatte sich ihr Seil festgeklemmt. Ein weiteres Seil, um den Abstieg fortzusetzen, hatten sie nach Angaben der Bergwacht nicht. Mehrere Versuche, sie mit einem Hubschrauber nach unten zu bringen, scheiterten an den Wetterbedingungen: Die Sicht war zu schlecht. Zudem herrscht aktuell in der Gegend hohe Lawinengefahr.

Eine Nacht zwischen Schnee und Eis 

Am frühen Morgen gegen 5.30 Uhr kam dann doch ein Hubschrauber von der italienischen Seite zu ihnen durch. Die beiden hatten Zuflucht an einer verhältnismäßig windgeschützten Stelle gesucht, wo sie zwischen Schnee und Eis auch die Nacht verbrachten. Mit einer Leuchte konnten sie dann auf sich aufmerksam machen. Zudem bestand übers Handy Verbindung.

Das Breithorn ist ein Bergkamm in den Walliser Alpen, im Grenzgebiet zwischen der Schweiz und Italien. Der höchste Punkt ist der Westgipfel mit 4.160 Metern. Bestiegen wird das Massiv in der Regel von Schweizer Seite über die Station Klein Matterhorn. Zur Herkunft der beiden Männer machte die Bergwacht keine näheren Angaben.

Hubschrauber mussten mehrfach kehrt machen

Das Breithorn gilt als einer der Viertausender in den Alpen, die verhältnismäßig leicht zu besteigen sind. Der Schweizer Alpen-Club SAC spricht jedoch auch von einer "gewaltigen vergletscherten Mauer mit mehreren Gipfeln". Am Donnerstag waren mehrere Rettungsversuche noch gescheitert. Von Schweizer Seite musste ein Hubschrauber der Air Zermatt unverrichteter Dinge wieder kehrt machen. 

Die Rettung gelang dann mit einem Helikopter der italienischen Bergwacht. Zwischenzeitlich war auch überlegt worden, die beiden Männer mit einem Bergsteiger-Team herauszuholen. Nach Angaben der Rettungskräfte wäre eine Bergung zu Fuß jedoch wegen der derzeit hohen Lawinengefahr sehr gefährlich gewesen. Zudem gibt es in dem Gebiet zahlreiche Gletscherspalten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
2 min.
Deutsche Bergsteiger in Schweizer Alpen in großer Not
Am Breithorn sind zwei deutsche Bergsteiger in großer Not. (Archivfoto)
Das Breithorn gehört zu den leichteren Viertausendern in den Alpen. Trotzdem hängen dort zwei Bergsteiger fest. Am Freitag soll ein neuer Versuch gemacht werden, sie zu retten.
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
29.07.2025
6 min.
Leichtsinn am Berg: Mit dem Kleiderbügel im Steig
Bei Übungen wird die Rettung per Seilwinde mit dem Helikopter geprobt. (Archivbild)
Ohne Regen-Ausrüstung im Gelände, ohne Erfahrung auf Klettersteigen, ohne Gefühl für das eigene Können unterwegs: Menschen in alpinen Notlagen sind keine Seltenheit. Was Bergretter erleben.
Christiane Oelrich, Sabine Dobel und Matthias Röder, dpa
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
Mehr Artikel