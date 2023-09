Deutsche Motorradfahrerin überlebt Sturz in Schlucht

Eine Motorradfahrerin aus dem Landkreis Karlsruhe war auf Tour durch die Berge im östrreichischen Vorarlberg, als sie ausrutschte und gegen eine Brückenmauer prallte. Dann der Sturz in 45 Meter Tiefe...

Au.

Eine deutsche Motorradfahrerin aus Baden-Württemberg hat in Österreich einen Sturz in eine 45 Meter tiefe Schlucht überlebt. Wie die Polizei mitteilte, kam die 53-Jährige bei dem Unfall am Freitag im Bundesland Vorarlberg mit leichten Verletzungen davon.