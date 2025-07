Deutsche stirbt bei Klettersturz in der Schweiz

Der markante Felskopf des Schmalstöckli ist von vielen Kletterrouten überzogen. Am Wochenende kommt es dort zu einem tödlichen Unfall. Zwei weitere Bergsportler werden dabei verletzt.

Riemenstalden.

Eine Frau aus Baden-Württemberg ist beim Klettern in den Schweizer Alpen 100 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Wie die Polizei des Kantons Schwyz am Sonntag mitteilte, erlitt die 56-jährige Frau am Samstag auf dem Schmalstöckli tödliche Verletzungen.