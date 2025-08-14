Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Spanische Polizisten haben auf Mallorca einen jungen Deutschen festgenommen, der in ein Hotelzimmer eingedrungen und dort einer wildfremden Frau ans Bein gefasst hat. Der Vorwurf lautet auf sexuelle Belästigung.
Spanische Polizisten haben auf Mallorca einen jungen Deutschen festgenommen, der in ein Hotelzimmer eingedrungen und dort einer wildfremden Frau ans Bein gefasst hat. Der Vorwurf lautet auf sexuelle Belästigung. Bild: Clara Margais/dpa
Spanische Polizisten haben auf Mallorca einen jungen Deutschen festgenommen, der in ein Hotelzimmer eingedrungen und dort einer wildfremden Frau ans Bein gefasst hat. Der Vorwurf lautet auf sexuelle Belästigung.
Spanische Polizisten haben auf Mallorca einen jungen Deutschen festgenommen, der in ein Hotelzimmer eingedrungen und dort einer wildfremden Frau ans Bein gefasst hat. Der Vorwurf lautet auf sexuelle Belästigung. Bild: Clara Margais/dpa
Panorama
Deutscher in Palma wegen sexueller Belästigung festgenommen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine deutsche Touristin schreckt nachts in ihrem Hotel auf Mallorca aus dem Schlaf auf. Neben ihr auf dem Bett sitzt ein Wildfremder. Was der Mann dann tut, könnte ihm noch viel Ärger einbringen.

Palma.

Ein deutscher Urlauber ist in Palma auf Mallorca festgenommen worden, nachdem er in ein Hotelzimmer eingebrochen und dort eine schlafende Touristin am Bein angefasst haben soll. Der 23-Jährige sei in der Nacht zu Montag in das Zimmer in einem Hotel an der Playa de Palma eingedrungen und habe begonnen, das Bein der Frau zu tätscheln, bestätigte die Polizei einen Bericht der Zeitung "Diario de Mallorca". Die Deutsche schreckte entsetzt hoch, als sie die Berührung bemerkte und den Unbekannten neben sich auf dem Bett sitzen sah.

Ihr Partner sei ebenfalls aufgewacht und habe den Eindringling kurzerhand vor die Tür gesetzt. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung sei es dabei nicht gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Der junge Deutsche sei dann in sein eigenes Zimmer direkt neben dem des Pärchens verschwunden. Er sei vermutlich über den gemeinsamen Balkon in das Nachbarzimmer eingedrungen. 

Mann widerstandslos festgenommen

Die Frau und der Mann informierten die Rezeption, die die Polizei alarmierte. Beamte nahmen den Deutschen fest. Er habe keinen Widerstand geleistet und vorgegeben, sich an nichts erinnern zu können. Die Vermutung, dass er zu tief ins Glas geschaut oder andere Drogen genommen haben könnte, wies die Polizei zurück. "Ich habe keine Kenntnis davon, dass der Mann betrunken war oder unter Drogen stand", sagte der Polizeisprecher. "Ein eigenartiger Fall", fügte er hinzu. 

Der Deutsche wird nun einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Im Falle einer sexuellen Aggression droht eine Gefängnisstrafe, die aber wohl zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.07.2025
2 min.
Deutscher Türsteher auf Mallorca nach Attacke festgenommen
Der Ballermann ist im Sommer stets rappelvoll. (Archivfoto)
Immer wieder sorgt das Vorgehen von Türstehern am Ballermann für Schlagzeilen – in erster Linie wegen Gewalt gegen Urlauber. Jetzt steht ein Deutscher am Pranger.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
04.08.2025
3 min.
Polizei: Ballermann sicher - bei Beachtung von Grundregeln
Auch deutsche Polizisten patrouillieren im Sommer an der Playa. (Archivfoto)
Prügelnde Touristen, Vergewaltigungen und "Komasäufer", die ihren Rausch schon vormittags auf dem Gehweg ausschlafen. Der Ruf der Playa de Mallorca ist nicht der beste. Ein Polizist hält dagegen.
16:17 Uhr
7 min.
Trump beschwichtigt Ukraine vor Gipfel mit Putin
Trump inszeniert sich als Friedensstifter.
Historischer Alaska-Gipfel: US-Präsident Trump und Kremlchef Putin kommen dreieinhalb Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine zusammen. Es steht viel auf dem Spiel - passieren kann alles.
16:13 Uhr
3 min.
Steuerzahlerbund: Beamtenstatus auf den Prüfstand stellen
Holznagel forderte, die Zahl neuer Verbeamtungen auf ein Minimum und ausschließlich auf die hoheitlichen Kernbereiche zu beschränken – bei der Polizei, in der Finanzverwaltung und in der Justiz. (Archivbild)
Wie viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst brauchen den Beamtenstatus? Der Steuerzahlerbund will die Zahl der Verbeamtungen drücken und verweist auf die hohen Kosten.
Mehr Artikel