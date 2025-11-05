Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Schriftstellerin Herta Müller wird für ihr Lebenswerk mit dem Hauptpreis ausgezeichnet. (Archivfoto)
Die Schriftstellerin Herta Müller wird für ihr Lebenswerk mit dem Hauptpreis ausgezeichnet. (Archivfoto) Bild: Soeren Stache/dpa
Die Schauspielerin Maria Furtwängler erhält den Ehrenpreis auch für ihr soziales Engagement. (Archivfoto)
Die Schauspielerin Maria Furtwängler erhält den Ehrenpreis auch für ihr soziales Engagement. (Archivfoto) Bild: Felix Hörhager/dpa
Panorama
Deutscher Kulturpreis für Herta Müller und Maria Furtwängler
Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Der Ehrenpreis geht an die Schauspielerin Maria Furtwängler - nicht nur für ihre Karriere auf der Leinwand.

München.

Die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller und die Schauspielerin Maria Furtwängler werden in diesem Jahr mit dem Deutschen Kulturpreis geehrt. Müller erhält den mit 30.000 Euro dotierten Hauptpreis für ihr Lebenswerk, Furtwängler den Ehrenpreis für ihr gesellschaftliches Engagement, insbesondere im Bereich Biodiversität, wie die Stiftung Kulturförderung mitteilte.

Die Preisverleihung findet am 14. November in München statt. Schirmherren sind Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.

Müller, die 2009 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, wird für ihre "literarische Unerschrockenheit" und ihren "anhaltenden Einsatz für die Freiheit" geehrt, wie es hieß. Ihre Werke erzählten von der Gewalt des Schweigens und der Würde des Widerstandes – Themen, die auch heute noch aktuell seien.

Furtwängler werde nicht nur für ihre schauspielerische Leistung, sondern auch für ihr Engagement für gesellschaftliche Themen ausgezeichnet. Mit Projekten wie der Dokumentation "Das Ende der Insekten?" habe sie das Bewusstsein für den Schutz der Artenvielfalt gestärkt. (dpa)

