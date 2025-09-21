Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Beim Badeurlaub auf Sardinien ist ein 65 Jahre alter Deutscher ums Leben gekommen. (Archivbild)
Beim Badeurlaub auf Sardinien ist ein 65 Jahre alter Deutscher ums Leben gekommen. (Archivbild) Bild: Christian Röwekamp/dpa-tmn/dpa
Panorama
Deutscher stirbt am Strand auf Sardinien
Im Badeurlaub auf der italienischen Mittelmeerinsel verliert ein Tourist aus der Bundesrepublik das Bewusstsein. Die Rettungskräfte können nicht mehr helfen.

Olbia.

Beim Urlaub auf Sardinien ist ein 65 Jahre alter Deutscher am Strand ums Leben gekommen. Der Tourist brach am Strand der Gemeinde San Teodoro an der Ostküste der italienischen Mittelmeerinsel zusammen. Er verlor das Bewusstsein, wie die Rettungskräfte mitteilten. Kurze Zeit später war er tot.

Auch eine Krankenschwester, die zufällig anwesend war, konnte dem Urlauber nicht mehr helfen. Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Zur Herkunft des Mannes machten die Behörden keine genaueren Angaben. Sardinien gehört im Mittelmeer zu den beliebtesten Urlaubsinseln. (dpa)

