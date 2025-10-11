Deutscher stirbt bei Rettung seiner Frau auf Mallorca

Seine Frau gerät in Not, er springt ins Meer: An einem mallorquinischen Strand endet ein Rettungsversuch tragisch.

Santa Margalida. Ein 67-jähriger Deutscher ist an einem Strand von Mallorca beim Versuch gestorben, seine Frau vor dem Ertrinken zu retten. Sie war nahe Santa Margalida im Nordosten der Ferieninsel im Wasser in Schwierigkeiten geraten, wie das "Mallorca Magazin" und die spanische Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf den örtlichen Rettungsdienst SAMU-061 berichteten. Rettungskräfte versuchten demnach fast eine Stunde lang, den Mann wiederzubeleben - vergeblich. Seine schwer verletzte 47-jährige Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann hatte am Strand Son Bauló anscheinend gesehen, wie seine deutsche Frau zu ertrinken drohte, und war ins Meer gesprungen, um sie zu retten, hieß es. Andere Menschen versuchten demnach, dem Ehepaar zu helfen. Auch ein alarmierter Rettungsschwimmer eines Hotels sei herbeigeeilt. Als das Paar am Strand gewesen sei, seien noch mehr Rettungskräfte sowie Polizisten eingetroffen. Sie konnten dem Mann demnach nicht mehr helfen.

Zu Badeunfällen kommt es immer wieder auf Mallorca. Im Oktober haben dort viele Rettungsschwimmer bereits ihre Saison an den Stränden beendet. (dpa)