Beim Tauchen vor Elba kommt ein 80 Jahre alter deutscher Urlauber ums Leben. (Archivbild)
Beim Tauchen vor Elba kommt ein 80 Jahre alter deutscher Urlauber ums Leben. (Archivbild) Bild: Bernhard Krieger/dpa-tmn
Panorama
Deutscher stirbt beim Tauchen vor Elba
Im Urlaub auf der italienischen Insel macht ein 80-jähriger Bundesbürger einen Tauchgang. Im Wasser verliert er das Bewusstsein. Alle Hilfe kommt zu spät.

Livorno.

Tragisches Ende eines Tauchgangs: Vor der italienischen Mittelmeerinsel Elba ist ein 80 Jahre alter Deutscher ums Leben gekommen. Der Urlauber verlor am Nachmittag plötzlich das Bewusstsein, während er in der Nähe der Gemeinde Campo an der Südküste im Wasser war, wie die Rettungsdienste am Abend mitteilten. Er konnte von anderen Tauchern nach oben gebracht werden. Alle Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben jedoch ohne Erfolg.

Vermutet wird, dass der Mann während des Tauchens einen Herzstillstand erlitt. Zu seiner Herkunft machten die Behörden keine näheren Angaben. Elba ist Italiens drittgrößte Insel. Sie liegt etwa zehn Kilometer vom Festland entfernt vor der Küste der Toskana. (dpa)

