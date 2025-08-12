Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Berggipfel Le Morne Brabant auf Mauritius
Der Berggipfel Le Morne Brabant auf Mauritius Bild: Vel Moonien/dpa
Panorama
Deutscher Tourist stürzt auf Mauritius in den Tod
Vom Le Morne Brabant auf Mauritius haben Besucher einen großartigen Blick auf die Lagune - doch in den vergangenen Jahren kam es wiederholt zu Unfällen. Nun stürzt ein deutscher Tourist in den Tod.

Port Louis.

Bei einer Wanderung auf dem Berg Le Morne Brabant auf der Insel Mauritius ist ein 20 Jahre alter deutscher Urlauber tödlich verunglückt. Der Tourist bestieg zusammen mit zwei Freunden am Montag den Berg im Südwesten der Insel im Indischen Ozean, als er aus noch ungeklärter Ursache 125 Meter in die Tiefe stürzte, wie die Behörden des Inselstaates am Dienstag mitteilten. 

Ein Rettungsteam brauchte mehrere Stunden, um in dem schwierigen Terrain zu dem Verunglückten vorzudringen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte der 20-jährige keinen Puls, bei der Ankunft im Krankenhaus wurde der Tod des Mannes festgestellt. Nähere Einzelheiten zum deutschen Wohnort des Mannes waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei nahm eine Untersuchung des Unglücks auf.

In den vergangenen Jahren war der Berg, von dem aus einst Sklaven vor britischen Soldaten in den Tod sprangen, Schauplatz mehrerer Unfälle. (dpa)

