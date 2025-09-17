Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim Sturz von einem Wasserfall im Piemont kommt ein Deutscher ums Leben. (Archivbild)
Beim Sturz von einem Wasserfall im Piemont kommt ein Deutscher ums Leben. (Archivbild) Bild: Bernhard Krieger/dpa-tmn
Panorama
Deutscher Urlauber stirbt an Wasserfall in Italien
Im Piemont kommt ein 76 Jahre alter Tourist bei einem Sturz ums Leben. Vermutet wird, dass der Mann ein Foto machen wollte.

Turin.

Bei einem Sturz in einem Wasserfall in den italienischen Alpen ist ein deutscher Urlauber ums Leben gekommen. Der 76 Jahre alte Mann verlor auf den nassen Felsen in der Nähe der Gemeinde Noasca oberhalb von Turin das Gleichgewicht und rutschte ab, wie die Feuerwehr mitteilte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Urlauber wurde noch mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er dann jedoch starb.

Vermutet wird, dass der 76-Jährige ausrutschte, als er ein Foto machen wollte. Der genaue Hergang ist noch ungeklärt. Der Wasserfall von Noasca hat eine Höhe von etwa 32 Metern. Er gehört zu den beliebten Zielen von Wanderern in der norditalienischen Region Piemont rund um Turin. Zur Herkunft des Deutschen machten die Rettungskräfte zunächst keine Angaben. (dpa)

