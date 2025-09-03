Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Unglück geschah am Strand von Grado in Norditalien. (Archivbild)
Das Unglück geschah am Strand von Grado in Norditalien. (Archivbild) Bild: Alexandra Frank/dpa-tmn
Das Unglück geschah am Strand von Grado in Norditalien. (Archivbild) Bild: Alexandra Frank/dpa-tmn
Panorama
Deutsches Mädchen beim Baden in Italien ertrunken
Vor dem Strand eines beliebten Campingplatzes an der italienischen Adria ertrinkt ein vierjähriges Mädchen aus Deutschland. Rettungskräfte versuchen, das Leben des Kindes zu retten - erfolglos.

Grado.

Ein vierjähriges deutsches Mädchen ist beim Baden an der italienischen Adriaküste ertrunken. Badegäste entdeckten das Kind am Dienstagabend vor dem Strand eines beliebten Campingplatzes in Grado in der Region Friaul-Julisch Venetien unweit der Grenze zu Slowenien im Meer, wie italienische Medien berichteten. Die Küstenwache des Ortes bestätigte auf dpa-Anfrage, das Mädchen habe aus dem bayerischen Gilching gestammt.

Nachdem das Mädchen im Wasser entdeckt worden war, brachten es Badegäste zunächst an den Strand, wie die Zeitung "Il Goriziano" berichtete. Rettungskräfte eilten demnach zum Ort des Geschehens. Wiederbelebungsversuche am Strand blieben laut "Il Goriziano" erfolglos, so dass das Kind mit einem Hubschrauber in ein lokales Krankenhaus geflogen werden musste. Die Ärzte konnten das Leben des Kindes jedoch nicht retten.

Die genauen Umstände des Vorfalls waren zunächst unklar. Die lokalen Behörden begannen noch am Dienstagabend mit den Untersuchungen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
