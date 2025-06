Die ersten Bundesländer starten in die großen Ferien

Schule aus, Sommerferien: Die ersten Kinder und Jugendlichen starten heute in sechseinhalb freie Wochen. Auf vielen Straßen kann es nun voll werden.

Berlin. Die ersten Bundesländer starten in die großen Ferien. Als erste dürfen die Schulkinder und Jugendlichen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen heute die Füller fallenlassen. Der ADAC erwartet ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen, zumal auch Urlauber aus einigen Ländern Nordeuropas unterwegs sind. Zudem sind Kurzurlauber auf dem Weg in die Berge, ans Meer oder in den Süden.

Hinzu kommen laut dem Verkehrsclub rund 1.200 Baustellen auf den deutschen Autobahnen, die zu weiteren Verzögerungen führen können. Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen bekommt am 11. Juli Sommerferien - erfahrungsgemäß wird es dann auf vielen Straßen besonders voll.

Acht verschiedene Ferienstarttermine

Als letztes Bundesland startet wie immer Bayern in die Sommerferien, und zwar am 1. August. Bis zum 10. August sind für rund eine Woche alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland in den großen Ferien, ehe es am 11. August wieder losgeht: Dann eröffnen die Kinder und Jugendlichen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen das Schuljahr 2025/26.

Traditionell gibt es in Deutschland viele unterschiedliche Ferienstarttermine, die die Bundesländer untereinander abstimmen. In diesem Jahr sind es acht verschiedene. Einen landesweit einheitlichen Ferientermin haben etwa die Nachbarn in Frankreich: In diesem Sommer haben dort alle Schüler vom 5. Juli bis zum 1. September frei. (dpa)