Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei "Die Passion" wurde stets ein großes Kreuz durch Innenstädte getragen - 2026 wird es nicht der Fall sein. (Archivbild)
Bei "Die Passion" wurde stets ein großes Kreuz durch Innenstädte getragen - 2026 wird es nicht der Fall sein. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Bei "Die Passion" wurde stets ein großes Kreuz durch Innenstädte getragen - 2026 wird es nicht der Fall sein. (Archivbild)
Bei "Die Passion" wurde stets ein großes Kreuz durch Innenstädte getragen - 2026 wird es nicht der Fall sein. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Panorama
"Die Passion" kommt auch 2026 nicht zurück ins RTL-Programm
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Keine Kreuzigung im kommenden Jahr: RTL hat bislang keine konkreten Pläne für weitere Ausgabe des Bibel-Spektakels "Die Passion". Für immer begraben ist die Show damit aber nicht.

Köln.

Das österliche Musik-Live-Event "Die Passion" von RTL wird auch im Jahr 2026 nicht ins Programm zurückkehren. "Aktuell gibt es keine konkreten Pläne für eine nächste Ausgabe von "Die Passion"", sagte ein RTL-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. "Im kommenden Jahr ist keine Ausgabe von "Die Passion" geplant." Es sei immer klar gewesen, dass ein derart aufwendiges Live-Musik-Event nicht regelmäßig stattfinden müsse, sagte er. Er ergänzte: "Es ist nicht ausgeschlossen, dass es in Zukunft nochmal ins Programm zurückkehrt."

Fans des außergewöhnlichen Events dürfte die Nachricht dennoch schmerzen. Sie hatten bislang zwei "Die Passion"-Inszenierungen verfolgen können: 2022 in Essen und 2024 in Kassel. Beide Male wurde die Leidensgeschichte von Jesus Christus in einer Musical-Variante nacherzählt. 

Prominente Darsteller - etwa "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger Alexander Klaws als Jesus - sangen Popsongs, um die letzten Tage des Gottessohnes zu illustrieren. Die Handlung war dabei aber im Hier und Jetzt angesiedelt - unter anderem reiste Jesus mit der Bahn an, um in Kassel den Tod zu finden.

Die Inszenierung war immer betont modern: Hier wird Jesus (Alexander Klaws) von deutschen Polizisten vorgeführt. (Archivbild)
Die Inszenierung war immer betont modern: Hier wird Jesus (Alexander Klaws) von deutschen Polizisten vorgeführt. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Inszenierung war immer betont modern: Hier wird Jesus (Alexander Klaws) von deutschen Polizisten vorgeführt. (Archivbild)
Die Inszenierung war immer betont modern: Hier wird Jesus (Alexander Klaws) von deutschen Polizisten vorgeführt. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Die Quoten waren beide Male beachtlich. Ein Millionenpublikum verfolgte die Shows und in den sozialen Netzwerken bot die ungewohnte Mischung aus modernem Anstrich, Theologie und allerhand Promis in kleinen und großen Rollen (etwa Ex-Fußballmanager Reiner Calmund) reichlich Gesprächsstoff.

Nach der bislang letzten Ausgabe in Kassel, bei der Schauspieler Hannes Jaenicke als Erzähler durch die Geschichte geführt hatte, war aber offen geblieben, ob und wann es eine Neuauflage geben könnte. RTL hatte betont, dass es sich um eine sehr aufwendige Produktion handele. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
2 min.
Rebecca Mir wechselt zu RTL
Moderatorin Rebecca Mir wechselt von ProSieben zu RTL (Archivbild).
Erst kürzlich kündigte sie ihren Abschied von der ProSieben-Sendung "taff" an. Nun steht fest: Rebecca Mir verstärkt ab 2026 das Moderationsteam des RTL-Magazins "Exclusiv" neben Frauke Ludowig.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13.11.2025
3 min.
Reality-Star entschuldigt sich nach Spuck-Skandal
Aleks Petrović bespuckte im Fernsehen Frauen. (Archivbild)
In einer Reality-Show von RTL+ bespuckt ein Kandidat Frauen und wird dafür im Netz scharf angegriffen. Jetzt äußert er sich selbst.
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
Mehr Artikel