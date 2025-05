DLRG: Jede Grundschule braucht Schwimmbad in der Nähe

Hunderte Menschen sind im vergangenen Jahr in Deutschland ertrunken. Die DLRG ist besorgt und hat konkrete Forderungen.

München.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) fordert mehr Schwimmbäder in Deutschland, um flächendeckend das Schwimmenlernen zu ermöglichen. "Wir haben viele Flecken, gerade im ländlichen Raum, wo es überhaupt gar kein Schwimmbad gibt", sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt dem Bayerischen Rundfunk. "Die Forderung ist, dass wir in jeder Grundschule in erreichbarer Nähe künftig wieder ein Bad brauchen."