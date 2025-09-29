Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Dolly Parton stehen medizinische Eingriffe bevor. (Archivbild)
Dolly Parton stehen medizinische Eingriffe bevor. (Archivbild) Bild: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa
Panorama
Dolly Parton muss Shows in Las Vegas verschieben
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gesundheitliche Eingriffe zwingen Dolly Parton zur Verschiebung ihrer Konzerte in Las Vegas. Ärzte hätten ihr dazu geraten.

Nashville.

Dolly Parton verschiebt ihre Konzerte in Las Vegas wegen Gesundheitsproblemen. "Wie viele von euch wissen, habe ich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, und meine Ärzte sagen mir, dass ich ein paar Eingriffe brauche", schrieb die Country-Sängerin auf Instagram. Deshalb könne sie nicht proben und die Show vorbereiten, die sie ihren Fans zeigen wolle. Die Konzerte waren demnach für Dezember geplant und werden nun im September 2026 stattfinden.

Sie arbeite aber weiter an ihren Projekten in ihrer Heimatstadt Nashville, so die 79-Jährige. Die Sängerin ("Jolene", "Nine to Five") betonte: "Macht euch keine Sorgen, dass ich aus dem Geschäft aussteige, weil: Gott hat noch nichts von Aufhören gesagt." Aber sie glaube, er rate ihr, jetzt langsamer zu machen, "damit ich für weitere Abenteuer mit euch allen bereit bin". (dpa)

Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
2 min.
Selena Gomez hat geheiratet - Millionenfache Begeisterung
Gomez postete erste Hochzeitsfotos auf Instagram. (Archivbild)
Die Schauspielerin und ihr Freund Benny Blanco haben sich das Ja-Wort gegeben. Gomez präsentiert ihr Glück auf Instagram - über ihre Gäste verrät sie aber erst mal nichts.
01.10.2025
5 min.
Wie der Beton gehärtet wurde: Auf Sachsens heikelster Autobahn-Baustelle gehen die Arbeiten in die entscheidende Phase
Pause machen? Für Bauarbeiter ja, für die Maschinen nicht: Die neue Fahrbahn der A 4 Dresden-Chemnitz im Bereich der Anschlussstelle Wilsdruff bekommt derzeit den letzten Schliff.
Die A 4 bekommt bei Wilsdruff ein neues Gesicht. Mit ausgeklügelter Technik und schwerem Gerät kämpfen sich Arbeiter vorwärts – Tag für Tag, Nacht für Nacht. „Freie Presse“ sah ihnen über die Schulter.
Frank Hommel
18:00 Uhr
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
09:00 Uhr
4 min.
Langes Wochenende dank 3. Oktober: Das ist in Chemnitz los
Zum Feiertag finden unter anderem verschiedene Partys und ein Wikingerspektakel statt.
Böller, Party, Wikinger, Theater, Fellnasen und exotisches Essen: Wenn es draußen kälter wird, geht die Party drinnen weiter. „Freie Presse“ präsentiert fürs Wochenende eine Auswahl, wo man in Chemnitz was erlebt.
Cora Lantzsch
08:50 Uhr
2 min.
Beeinträchtigungen am BER nach Cyberangriff halten an
Am Wochenende werden sehr viele Fluggäste am Flughafen Berlin-Brandenburg erwartet. (Archivbild)
Reisende müssen am Hauptstadtflughafen BER - je nach Airline - weiterhin Geduld mitbringen. Mit dem Feiertag am Freitag steht ein besonders verkehrsreiches Wochenende an.
29.09.2025
2 min.
Bad Bunny übernimmt Halbzeit-Show beim Super Bowl
Bad Bunny wird der Star der Halbzeit-Show des Super Bowl am 8. Februar. (Archivbild)
Sie gilt als die größte Bühne der Welt, die Halbzeit-Show des Super Bowl. Im kommenden Endspiel der Football-Saison wird der Sänger Bad Bunny die Show gestalten.
Mehr Artikel