Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dolly Parton musste im September einige Konzerte verschieben. (Archivbild)
Dolly Parton musste im September einige Konzerte verschieben. (Archivbild) Bild: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa
Dolly Parton musste im September einige Konzerte verschieben. (Archivbild)
Dolly Parton musste im September einige Konzerte verschieben. (Archivbild) Bild: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa
Panorama
Dolly Parton: "Sehe ich krank aus? Ich arbeite hart hier!"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Konzertabsagen und eine dramatisch klingende Nachricht ihrer Schwester: Fans von Dolly Parton waren in der vergangenen Zeit in großer Sorge um ihr Idol. Nun meldete sich die Sängerin selbst zu Wort.

Berlin.

US-Sängerin Dolly Parton hat in einem Video auf Instagram ihre Fans beruhigt. "In letzter Zeit denken alle, ich sei kranker, als ich wirklich bin", sagte die 79-Jährige in dem kurzen Video. Parton sitzt gestylt im Scheinwerferlicht auf einem Drehset. Sie arbeite dort an ein paar Werbeclips, sagte die Sängerin. "Sehe ich für euch krank aus? Ich arbeite hart hier!"

"Ich sterbe nicht"

"Wie auch immer, ich wollte einfach alle beruhigen. All jene von euch, die sich wirklich Sorgen machen, was ich sehr zu schätzen weiß. Und ich weiß eure Gebete zu schätzen, denn ich bin ein gläubiger Mensch. Ich kann Gebete immer gebrauchen – für alles und jedes. Aber ich möchte, dass ihr wisst: Mir geht’s gut", sagte Parton gut gelaunt.

Dennoch räumte die "Jolene"-Sängerin auch einige Probleme ein, die mit dem Tod ihres Mannes Carl Dean zusammenhängen würden. So habe sie einige Dinge schleifen lassen. "Als ich dann endlich dazu kam, sagte der Arzt: Wir müssen uns darum kümmern. Und darum. Nichts Schlimmes, aber ich musste eben ein paar Dinge absagen, damit ich näher zu Hause sein konnte." Sie sei gerade in Behandlung und wolle ihre Fans wissen lassen: "Ich sterbe nicht!"

Parton sagte Konzerte ab

Im März war Partons Ehemann mit 82 Jahren gestorben. Das Paar war fast 60 Jahre lang verheiratet gewesen.

Ende September hatte Dolly Parton wegen gesundheitlicher Probleme mehrere für Dezember geplante Konzerte in Las Vegas absagen müssen. Diese sollen nun im September 2026 nachgeholt werden. Sie arbeite aber weiter an ihren Projekten in ihrer Heimatstadt Nashville, schrieb sie damals auf Instagram. "Macht euch keine Sorgen, dass ich aus dem Geschäft aussteige, weil: Gott hat noch nichts von Aufhören gesagt."

Schwester rief Fans zum Beten auf

In dieser Woche dann beunruhigte die Schwester der US-Country-Sängerin deren Fans mit einem Aufruf, für Dolly Parton zu beten. "Viele von euch wissen, dass sie sich in letzter Zeit nicht besonders gut gefühlt hat", schrieb Freida Parton bei Facebook. Sie sei die ganze Nacht wach gewesen, um für Dolly zu beten. Zugleich bat sie alle, die ihre Schwester lieben, ebenfalls für sie zu beten. 

Stunden später schrieb die 68-Jährige, sie müsse etwas klarstellen: "Ich wollte niemanden erschrecken oder es so ernst klingen lassen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
29.09.2025
1 min.
Dolly Parton muss Shows in Las Vegas verschieben
Dolly Parton stehen medizinische Eingriffe bevor. (Archivbild)
Gesundheitliche Eingriffe zwingen Dolly Parton zur Verschiebung ihrer Konzerte in Las Vegas. Ärzte hätten ihr dazu geraten.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
2 min.
Schwester ruft zu Gebeten für Dolly Parton auf
Parton hatte zuletzt immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. (Archivbild)
Später stellte Freida Parton zwar klar, es sollte nicht so dramatisch klingen. Die Fans sind aber dennoch in Sorge.
Mehr Artikel